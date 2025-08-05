Боевик «Главы государств» поставил новый рекорд

Компания Amazon рассказала об успехах фильма «Главы государств». Всего за месяц боевик российского режиссёра Ильи Найшуллера собрал 75 млн просмотров, став большим успехом для онлайн-кинотеатра.

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Сейчас лента занимает четвёртую строчку в списке самых популярных фильмов в истории Amazon. Боевик уступил только другим боевикам: «Миссии: Красный» с Дуэйном Джонсоном, «Расплате 2» с Беном Аффлеком и «Войне будущего» с Крисом Праттом.

«Главы государств» рассказывают историю премьер-министра Великобритании и президента США, на которых совершается атака прямо в самолёте. Чиновники чудом выживают и оказываются в центре мирового заговора, и теперь им необходимо объединить усилия, чтобы выбраться из передряги. Главные роли в фильме сыграли Идрис Эльба («Тихоокеанский рубеж») и Джон Сина («Миротворец»).