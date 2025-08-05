В России экранизируют биографию Овечкина и покажут американский сериал о нем

"Плюс Студия" приобрела права на экранизацию биографии Александра Овечкина для "Кинопоиска". Проект может быть реализован как в формате фильма, так и в формате сериала.

© Российская Газета

Кроме того, в рамках амбассадорского контракта со звездой хоккея "Кинопоиск" также получит возможность показать документальный сериал о спортсмене, который уже снимается в США.

Александр Овечкин начал карьеру в московском "Динамо" в 16 лет в 2001 году. В 2005 году он дебютировал в НХЛ за "Вашингтон Кэпиталз", в составе которого играет и сейчас.

В сезоне 2024-2025 Александр Овечкин побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге. Забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, он обновил достижение, которое считалось недосягаемым с 1999 года.