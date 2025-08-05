Создатель Дэдпула разочарован «Фантастической четверкой»

Американский автор комиксов Роберт Лайфелд, создатель Дэдпула и Кейбла в комиксах Marvel, поделился своим мнением о новой «Фантастической четвёрке». Художник культового героя остался разочарован увиденным, о чём он рассказал в соцсетях.

В своём небольшом обзоре Лайфелд опубликовал фото пустого IMAX-зала во вторник, когда билеты в США продаются по сниженной цене. Автор комиксов считает, что это напрямую связано с низким качеством фильма, обвинив продюсера Marvel Studios Кевина Файги в проблемах ленты.

Я сходил на показ «Фантастической четвёрки» в 5 часов вечера в местном зале IMAX. Я могу сказать вам, почему вокруг фильма так мало шумихи. Он невероятно скучный и унылый. Несмотря на звёздный актёрский состав, который выложился по полной… Когда экшен пропадает на 45 минут, а третий акт омрачён плохими спецэффектами и ужасными сценарными решениями, Всемогущий Бог Космоса-Галактус превращается в полного идиота, чтобы потерпеть поражение, и фильм просто разваливается. Кевин Файги обречён. Ещё один фильм, который не окупит свой бюджет и маркетинговые затраты. FF — это провал Файги (Feige Failures, аналогия с Fantastic Four. — Прим. «Чемпионата»).

В комментариях к своему посту Лайфелд отметил, что ему понравились остальные летние блокбастеры, включая «Формулу-1» с Брэдом Питтом и «Супермена» Джеймса Ганна. «Фантастическую четвёрку» же он считает крайне пустым фильмом, который не раскрыл весь свой потенциал.

Интересно, что с автором Дэдпула не согласны многие зрители. Так, на современных агрегаторах средняя оценка новинки составляет в районе 7 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру 92% зрителей.