Тимоти Шаламе может сыграть в новом фильме от режиссера «Логана»

Как сообщает издание Deadline, актёр Тимоти Шаламе готовится вновь поработать с Джеймсом Мэнголдом после их совместного фильма «Боб Дилан: Никому не известный». В этот раз звезда «Дюны» готовится сыграть одну из ведущих ролей в боевике High Side.

Будущая лента расскажет историю грабителя банков на мотоциклах по имени Билли, который совершает опасные преступления вместе со своим братом Коулом и их совместной разношёрстной командой. Производство ленты ещё не одобрили, однако с участием столь больших звёзд шансы на это значительно выросли.

Сейчас Тимоти Шаламе занят на съёмках фильма «Дюна: Мессия» — третьей части экранизации романов Фрэнка Герберта от Дени Вильнёва. Производство блокбастера идёт в Венгрии, а премьера ленты состоится в 2026 году.