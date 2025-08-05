Второй сезон «Ландышей» поставил свой первый рекорд

В рамках Фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ" в Крыму прошли съёмки второго сезона успешного и резонансного мелодраматического сериала "Ландыши. Такая нежная любовь".

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Ключевой эпизод сезона сняли вживую - прямо на главной сцене фестиваля в присутствии многотысячной аудитории. В ходе концертной программы на сцену вышли персонажи, чтобы исполнить хит "Вторая весна".

Таким образом на съемках был официально установлен рекорд - это была самая массовая сцена в истории российского сериала, в ней снялись более 33 тысяч человек.

Рекорд официально подтвержден экспертами Международной Книги Рекордов INTERRECORD: Official Excellence и занесен в "Книгу рекордов России".