Завершились съемки комедии от братьев Андреасян

Кинокомпания братьев Андреасян объявила об окончании съемок комедии "Семья под прикрытием". Они проходили в Армении. Фильм выйдет в прокат в 2026 году.

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По сюжету организатор свадеб по имени Анна приезжает навестить свою больную бабушку. В попытке обрадовать её девушка представляет коллегу как своего жениха, а случайных попутчиков - как его мать и отца. В какой-то момент всё идет не по плану.

В картине засветились сразу несколько звезд: Максим Лагашкин, Наталья Бочкарева, прославившаяся благодаря роли в сериале "Счастливы вместе", и Наталья Рудова.

В режиссерском кресле - Карен Арутюнов, снявший до этого "Отбросы" и "Шестнадцатилетний виски", которые вызвали неоднозначную реакцию у публики.

Фабулой "Семья под прикрытием" напоминает нашумевшую "Большую секунду" Виктора Шамирова. Но только самые отчаянные оптимисты верят, что новая картина выдержит сравнение и по другим пунктам.

Ранее стало известно, что Сарик Андреасян снимет фильм-ремейк "Вовки в Тридевятом царстве".