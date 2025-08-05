Завершились съемки комедии от братьев Андреасян со звездой "Счастливы вместе"
Кинокомпания братьев Андреасян объявила об окончании съемок комедии "Семья под прикрытием". Они проходили в Армении. Фильм выйдет в прокат в 2026 году.
По сюжету организатор свадеб по имени Анна приезжает навестить свою больную бабушку. В попытке обрадовать её девушка представляет коллегу как своего жениха, а случайных попутчиков - как его мать и отца. В какой-то момент всё идет не по плану.
В картине засветились сразу несколько звезд: Максим Лагашкин, Наталья Бочкарева, прославившаяся благодаря роли в сериале "Счастливы вместе", и Наталья Рудова.
В режиссерском кресле - Карен Арутюнов, снявший до этого "Отбросы" и "Шестнадцатилетний виски", которые вызвали неоднозначную реакцию у публики.
Фабулой "Семья под прикрытием" напоминает нашумевшую "Большую секунду" Виктора Шамирова. Но только самые отчаянные оптимисты верят, что новая картина выдержит сравнение и по другим пунктам.
Ранее стало известно, что Сарик Андреасян снимет фильм-ремейк "Вовки в Тридевятом царстве".