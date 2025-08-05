Вышел трейлер романтической комедии «Сводишь с ума»

"Атмосфера кино" и "Ол Медиа Компани" представили свежие постер и трейлер фильма "Сводишь с ума".

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Это история о том, как девушка по имени Алиса заселяется в квартиру в Санкт-Петербурге и обнаруживает там зеркало, которое показывает параллельную реальность. По ту сторону зеркала живет веселый тусовщик Антон. Герои быстро влюбляются и пытаются преодолеть разделяющую их преграду.

В главных ролях - звезда "Аутсорса" (18+) Мила Ершова и Юрий Насонов, знакомый зрителю по ролям в нескольких фильмах о майоре Громе. Также в фильме сыграл Антон Васильев.

Режиссурой и частично написанием сценария занималась Дарья Лебедева, до этого снимавшая исключительно короткометражки.

"Сводишь с ума" выйдет в кинотеатрах 9 октября.