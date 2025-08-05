Шэрон Стоун высказалась об эротической сцене допроса в «Основном инстинкте»

Американская актриса Шэрон Стоун объяснила желание оставить эротическую сцену допроса в культовом «Основном инстинкте». На эту тему она высказалась в интервью Business Insider.

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Речь идет о сцене в полицейском участке, в которой героиня фильма показала сотрудникам голые гениталии, скрестив ноги в короткой юбке. За этот эпизод триллера телезвезда долгие годы подвергалась критике. Однако, по словам Стоун, она понимает, что откровенная сцена сделала картину ярче и интереснее для зрителей.

Актриса призналась, что решила не заставлять режиссера Поля Верховена вырезать отрывок из фильма, хоть и имела на это законное право.

«Я верю, что никто из нас в тот момент не понимал, что получится в этом кадре. Когда сам Пол получил сцену и увидел, он не хотел ее терять, поэтому и боялся показать ее мне. И я его понимаю. Как только я успокоилась, я не стала заставлять его вырезать этот кадр из фильма», — отметила она.

К тому же Стоун заявила, что, несмотря на разногласия по поводу откровенного эпизода, у нее остались хорошие отношения с режиссером.

«Эта роль сделала меня иконой, но не принесла мне уважения (...) У нас с Верховеном прекрасные отношения. Я бы с радостью поработала с ним снова», — подытожила знаменитость.

В июле Шэрон Стоун снялась в откровенной рекламе бренда Mugler.