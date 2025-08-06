Вся информация о третьем сезоне сериала «Вторжение»

Сериал «Вторжение» (Invasion) — масштабный фантастический проект от Apple TV+, стартовавший в 2021 году. Ожидается, что в третьем сезоне, который выйдет уже в 2025-м, главные герои наконец объединятся для решающей битвы с инопланетянами. Несмотря на смешанные отзывы о первом сезоне шоу, второй получил более высокие оценки от критиков и зрителей. «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет новый сезон «Вторжения» и чем он удивит зрителей.

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«Вторжение»: Главное о сериале

Страна: США.

Оригинальное название: Invasion.

Возрастное ограничение: 18+.

Год производства: 2021 — настоящее время.

Количество серий: 20 (по 10 в каждом сезоне).

Жанр: фантастика, фэнтези, драма.

Режиссеры: Алик Сахаров, Аманда Марсалис, Якоб Вербрюгген.

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.2 и 6.2.

Где посмотреть: Apple TV+.

«Вторжение» — научно-фантастическая драма о нашествии инопланетян, которое может закончиться для землян полным уничтожением. В центре сюжета — судьбы нескольких людей с разных континентов, каждый из них пытается выжить в хаосе и справиться со своими личными кризисами.

Первый сезон шоу получил смешанные отзывы от критиков и зрителей. Например, на сайте рецензий Rotten Tomatoes сериал заработал только 48 процентов свежести от журналистов и 47 — от зрителей. Второй сезон может похвастаться более высокими оценками: 67 процентов свежести от критиков и 53 — от зрителей.

«Заметное улучшение, если не полное оправдание, — второй сезон "Вторжения" с впечатляющим размахом исследует последствия инопланетного захвата», — говорится в отзыве «консенсуса критиков».

Теперь фанаты ждут выхода третьего сезона шоу, тем более что финал второго оставил сразу несколько интриг.

Дата выхода 3-го сезона

Первый сезон «Вторжения» стартовал на стриминге Apple TV+ в 2021 году, второй сезон — в 2023-м. А в начале июля 2025-го создатели объявили точную дату выхода серий третьего сезона.

22 августа 2025 года на Apple TV+ выйдет третий сезон «Вторжения».

В день премьеры покажут только один эпизод, следующие будут выходить раз в неделю по пятницам. Всего в сезоне будет 10 серий, проект будет доступен для просмотра на Apple TV+.

График выхода серий 3-го сезона

1 серия — 22 августа 2025.

2 серия — 29 августа 2025.

3 серия — 5 сентября 2025.

4 серия — 12 сентября 2025.

5 серия — 19 сентября 2025.

6 серия — 26 сентября 2025.

7 серия — 3 октября 2025.

8 серия — 10 октября 2025.

9 серия — 17 октября 2025.

10 серия — 24 октября 2025.

Названий серий в сети пока нет.

Сюжет

Первый сезон

Несмотря на то что жанр научной фантастики обычно подразумевает быстрое развитие событий, первый сезон вряд ли можно назвать динамичным (и за это, кстати, сериал критиковали).

«Как человек, которого в настоящее время уничтожает "Игра в кальмара", с помощью которой Netflix играет на струнах нашей коллективной тревоги, я всем сердцем приветствую эпическую историю о захвате планеты инопланетными существами, в которой, по сути, почти ничего не происходит», — писала о новинке обозреватель The Guardian Люси Манган.

Сюжет первого сезона сосредоточен не конкретно на инопланетянах, а на том, как люди реагируют на странные события, происходящие из-за инопланетян.

Шериф из штата Оклахома (Сэм Нил) в последний день перед пенсией отправляется на поиски двух пропавших без вести мужчин, и как раз в это время на местном кукурузном поле появляются загадочные круги. Болезненный мальчик по имени Каспар (Билли Бэррэтт) из Лондона, страдающий приступами эпилепсии, открывает в себе способность подключаться к коллективному разуму инопланетян. Солдат Тревант Коул (Шамир Андерсон), служащий в Афганистане, разыскивают свою внезапно пропавшую в пустыне эскадрилью. Домохозяйка Аниша (Голшифте Фарахани) спасает семью от разрушительного удара пришельцев и бросается в бега, а заодно выясняет, что муж ей изменяет. Инженер японской аэрокосмической отрасли Мицуки Ямато (Сиори Куцуна) решает выяснить, почему японский шаттл, которым управляла ее возлюбленная, был без предупреждения уничтожен, и устанавливает первый контакт с инопланетянами.

Такое обилие персонажей было основной идеей одного из создателей «Вторжения» Саймона Кинберга. Большой поклонник романа «Война миров» Герберта Уэллса, Кинберг старался выйти за рамки привычного блокбастера об инопланетянах, где события показаны глазами только одного (как правило, американского или британского) героя, а глобальность событий с точки зрения зрителя отсутствует.

«Даже "День независимости" в основном рассказывается с точки зрения американских персонажей, хотя инопланетянам, очевидно, было бы все равно, где проходят наши официальные границы», — поясняет Кинберг.

Только в последней серии впервые за весь сериал признается существование пришельцев. По ним ударяют ядерным оружием, и их сигналы пропадают. Одновременно у Каспара фиксируют клиническую смерть — во время припадка эпилепсии он смог телепатически связаться с инопланетянами и приказать им остановиться. Однако это не конец. Пока весь мир празднует победу над захватчиками, зрителю ясно дают понять: пришельцы еще вернутся с новыми силами.

Второй сезон

Во втором сезоне между человечеством и инопланетянами начинается полномасштабная война, а еще пересекаются сюжетные линии всех четырех главных героев.

Мицуки и Каспар погружаются в транс и вместе открывают портал, соединяющий корабль пришельцев и Землю. Выясняется, что сын Аниши Люк (Эжи Робертсон) тоже обладает способностями к телепатии, а еще может нейтрализовать атакующих инопланетян и держать их на расстоянии. Тревант в одиночку решает пробраться на инопланетный корабль, чтобы уничтожить его.

Чем закончился второй сезон?

В конце эпизода Тревант входит в портал, который удалось стабилизировать Мицуки. Уже внутри он встречает что-то вроде астральной проекции Каспара. В финальной сцене показано, как глаза мальчика светятся синим — возможно, это намек на то, что инопланетяне подчинили его себе.

Третий сезон

Apple TV+ обещает, что в третьем сезоне все главные герои объединятся, чтобы вместе бороться за будущее человечества, а пришельцы станут еще опаснее.

«Зарождаются новые отношения, старые подвергаются сомнению и даже разрушаются, поскольку международный состав персонажей должен сплотиться в команду, пока не стало слишком поздно», — говорится в синопсисе на сайте стриминга.

Финал второго сезона преподносит больше вопросов, чем ответов. Неясно, что стало с Мицуки, — в последней серии второго сезона показано, как она падает на пол. Возможно, таким образом она пожертвовала собой, чтобы создать телепатический коридор и впустить Треванта в портал. Но, возможно, она просто находится без сознания, — в пользу этого говорит тот факт, что на грани жизни и смерти в финале первого сезона был Каспар, так что авторы проекта могли сознательно использовать этот прием повторно.

Непонятно, что находится по ту сторону портала. Во втором сезоне говорится, что портал ведет в лабиринт с ярким источником света в центре, а он в свою очередь ведет к некой материнской сущности. А еще лабиринт пронизан чем-то вроде синей проволоки — судя по всему, это нейронные связи, контролирующие коллективный разум пришельцев. И если Тревант найдет способ разрушить эти связи, человечество, возможно, одержит победу в войне с захватчиками.

Кроме того, неясно, почему во всем мире обнаруживаются дети, способные телепатически связываться с инопланетянами и предвидеть будущее. Кроме Каспара и Люка, в сериале есть целая группа детей-экстрасенсов.

Еще одной загадкой остается коготь — инопланетный артефакт, который Аниша достала из тела раненого человека в госпитале, где притворялась доктором. Его предназначение не раскрывается, однако в сюжете есть намеки на то, что этот артефакт можно использовать и как переводчик, и как оружие против пришельцев.

Актеры и роли

Голшифте Фарахани («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки») — Аниша Малик, сирийская беженка, примерная домохозяйка и мать двоих детей, которая ради семьи пожертвовала карьерой врача. По сюжету она узнает о том, что муж ей изменяет, однако обсудить это они не успевают: на район Лонг-Айленда, где живет семья, обрушивается взрыв. Анише приходится спасать семью, притворяться врачом (у нее на самом деле есть медицинское образование, но она не работает по профессии) и даже проводить операции, чтобы ее не арестовали.

Сиори Куцуна («Дэдпул и Росомаха») — Мицуки Ямато, гениальный криптограф и специалист по коммуникациям в японском аналоге НАСА. У нее тайный роман с космонавткой Хинатой Мурай, которая, вероятно, погибла при взрыве шаттла. Именно благодаря Мицуки удается выяснить, что авария на шаттле произошла не из-за неисправности, а вследствие контакта с внеземной жизнью. В итоге Ямато удается установить первый контакт с инопланетянами, а затем открыть и стабилизировать портал, ведущий на корабль пришельцев.

Шамир Андерсон («Джон Уик 4») — Тревант Коул, солдат Военно-морских сил США, который в начале повествования находится в Афганистане и расследует внезапное исчезновение эскадрильи. Затем он попадает в Лондон и становится телохранителем Каспара, а после его клинической смерти отправляется домой в Майами и пытается наладить семейную жизнь. Это Коулу не удается, и во втором сезоне он решает в одиночку пробраться на инопланетный корабль.

Билли Бэррэтт («Крэйвен-охотник») — Каспар Морроу, болезненный школьник из бедной семьи с окраин Лондона, страдает эпилепсией и рисует странные рисунки. Несмотря на то что Каспар и его друзья не изображены лузерами, в самом начале над ними издеваются одноклассники. В завязке автобус, в котором Морроу с классом едет на экскурсию, падает с обрыва, и детям приходится выживать, как в «Повелителе мух». По ходу сюжета выясняется, что странные рисунки мальчика — это своего рода предвестники вторжения инопланетян, а еще он способен устанавливать телепатическую связь с пришельцами.

Эжи Робертсон — Люк Малик, сын Аниши, обладающий даром телепатии и способностью останавливать инопланетян.