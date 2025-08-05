Появилась точная дата выхода второго сезона «Уэнсдей»

Уже 6 августа состоится премьера второго сезона сериала «Уэнсдей». Второй сезон продолжит историю Уэнсдей Аддамс, одной из дочерей семейки Аддамс, которая становится студенткой академии «Невермор». В продолжении будет больше хоррор-элементов, а одной из главных тем второго сезона станут взаимоотношения Уэнсдей со своей мамой Мортишей.

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Тем временем онлайн-кинотеатр Netflix уже опубликовал точную дату релиза сезона. Четыре эпизода можно будет посмотреть 6 августа в 10:00 мск. Серии сразу же выйдут с русской озвучкой и субтитрами. Финальные четыре эпизода придётся подождать до 3 сентября.

К главной роли в шоу вернулись Дженна Ортега и Эмма Майерс, а гостевые роли также сыграли Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих), Кристофер Ллойд («Назад в будущее) и Стив Бушеми («Таинственный поезд»). Режиссёром проекта вновь выступил Тим Бёртон («Битлджус»). Сценаристами остались Майлз Миллар и Альфред Гоф — авторы «Тайн Смолвиля» и «Человека-паука 2» с Тоби Магуайром.