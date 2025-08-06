«Гачиакута» — сёнэн-аниме о парне, которого наказывают по ложному обвинению и бросают в яму с мусором. Там он вынужден бороться с монстрами из отходов, чтобы исполнить свою мечту — отомстить тем, кто отправил его в «Бездну». Сериал официально выходит на «Кинопоиске» с 6 июля 2025 года. «Лента.ру» публикует график выхода серий и рассказывает, как устроен мир этого киберпанк-боевика.

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График выхода серий «Гачиакуты»

1 эпизод — 6 июля 2025.

2 эпизод — 13 июля 2025.

3 эпизод — 27 июля 2025.

4 эпизод — 3 августа 2025.

5 эпизод — 10 августа 2025.

6 эпизод — 17 августа 2025.

7 эпизод — 24 августа 2025.

8 эпизод — 31 августа 2025.

9 эпизод — 7 сентября 2025.

10 эпизод — 14 сентября 2025.

11 эпизод — 21 сентября 2025.

12 эпизод — 28 сентября 2025.

13 эпизод — 5 октября 2025.

14 эпизод — 12 октября 2025.

15 эпизод — 19 октября 2025.

16 эпизод — 26 октября 2025.

17 эпизод — 2 ноября 2025.

18 эпизод — 9 ноября 2025.

19 эпизод — 16 ноября 2025.

20 эпизод — 23 ноября 2025.

21 эпизод — 30 ноября 2025.

22 эпизод — 7 декабря 2025.

23 эпизод — 14 декабря 2025.

24 эпизод — 21 декабря 2025.

Главное о сериале «Гачиакута»

Сериал от студии Bones Film снят по одноименной манге автора и художника Кэя Ураны. Произведение выходит с 2022 года, и на данный момент в нем насчитывается 130 глав. Аниме же стартовало на мировых стримингах в июле 2025 года, первый сезон будет выходить до конца декабря.

В центре сюжета «Гачиакуты» — парень-подросток по имени Рудо. Он вместе со своим приемным отцом Регто живет в трущобах и зарабатывает на жизнь воровством мусора, который выбрасывают жители привилегированных районов. За пределами трущоб находится «Бездна» — бесконечная свалка, куда выбрасывают все подряд. Туда же скидывают преступников.

Однажды по ложному обвинению в «Бездну» сбрасывают и Рудо. Там ему предстоит примкнуть к группе «уборщиков» и бороться с обитающими на свалке чудовищами. Все ради того, чтобы отомстить людям, из-за которых он оказался в «Бездне».