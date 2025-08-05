Криспин Гловер и Мена Сувари снимаются в драме «Смерть пивовара»

Съемки исторической драмы «Смерть пивовара» (Death of a Brewer) киностудии Price Productions стартовали в Айове и Иллинойсе в августе 2025 года. Как сообщает Deadline, режиссером и сценаристом выступает Мокотси Рукундо («East of Middle West»), главные роли исполнят Джефферсон Уайт («Йеллоустоун», «Падение империи»), Криспин Гловер («Мистер К», «Назад в будущее»), Мена Сувари («Рейган», «Красота по-американски») и Тайлер Пози («Оборотень», «Королева ринга»), а также снимаются Энди Диспенса («1923»), Сидни Пьерик («Полиция Чикаго») и Микки О’Салливан («Империя»).

Действие фильма разворачивается в 1884 году. Молодой врач оказывается втянутым в смертельный конфликт между пивоваренной империей и радикальным движением за трезвость, что заставляет его переосмыслить свои моральные принципы в мире, где выживание и лояльность противоречат друг другу.