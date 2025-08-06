Каким будет четвертый сезон «Клюквенного щербета»

Четвертый сезон «Клюквенного щербета», 2025 год: что известно о продолжении хитовой турецкой мелодрамы
Осенью 2025 года в эфир выйдет четвертый сезон «Клюквенного щербета» — популярной турецкой мелодрамы о любви мужчины и женщины из враждующих семей. Правда любовная линия между турецкими Ромео и Джульеттой постепенно отошла на второй план, а в центре истории оказались харизматичные второстепенные персонажи. Финальная серия третьего сезона завершилась настоящим клиффхэнгером — один из героев устроил перестрелку в самый разгар семейной вечеринки. «Лента.ру» напоминает, что еще происходило в «Клюквенном щербете», раскрывает дату выхода, каст и сюжет четвертого сезона шоу.
Главное о сериале
- Страна: Турция.
- Оригинальное название: Kızılcık Şerbeti.
- Жанр: мелодрама, драма.
- Возрастное ограничение: 18+.
- Режиссеры: Айдын Булут и Кетджхе.
- Сколько серий: 103 (3 сезона).
- Длительность одной серии: ~ 2 часа 20 минут.
- Годы выхода: с 2022 года по настоящее время.
- Когда выйдет четвертый сезон: осень 2025 года.
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 5.6.
- В главных ролях: Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Сыла Тюркоглу, Догукан Гюнгер и другие.
Дата выхода
Третий сезон «Клюквенного щебета» стартовал в сентябре 2024-го и завершился 30 мая 2025 года. Уже на следующий день стало известно, что сериал получит еще один сезон. Точную дату выхода серий раскрыли в июле 2025-го.
Премьера 4-го сезона сериала «Клюквенный щербет» запланирована на 12 сентября 2025 года.
В этот день зрители увидят первую серию проекта, остальные эпизоды будут появляться раз в неделю по пятницам. По другим данным, премьера шоу состоится на неделю позже — 19 сентября.
Неизвестно, сколько серий будет в новой части шоу. Первый сезон «Клюквенного щербета» состоял из 29 серий, а второй и третий — из 37.
За трансляцию сериала вновь будет отвечать турецкий телеканал Show TV. Вскоре после премьеры проект появится и в отечественных онлайн-кинотеатрах — третий сезон «Клюквенного щербета» доступен в Okko, «Иви», «Кинопоиске HD» и других стримингах. Сериал можно смотреть как с русскими субтитрами, так и в русской озвучке.
Сюжет
Сериал «Клюквенный щербет» начинался как турецкая версия «Ромео и Джульетты» — двое влюбленных молодых людей из враждующих семей пытались построить счастливые отношения.
В центре истории находились Фатих (Догукан Гюнгер) и Дога (Сыла Тюркоглу). Фатих, выросший в консервативной семье, был ярым сторонником патриархата, а студентка Дога, воспитанная прогрессивной матерью, верила в права и свободы женщин. Влюбленные сыграли свадьбу, и их семьям — кланам Унал и Аслан — пришлось искать точки соприкосновения.
К третьему сезону история любви Доги Арслан и ее возлюбленного Фатиха Унала отошла на второй план, а основной сюжет начал крутиться вокруг конфликта Уналов и Арсланов.
Чем закончился третий сезон «Клюквенного щербета»
Дога и Фатих в очередной раз сошлись.
После того как супруга Апо Унала (Ахмет Мюмтаз Тайлан) Пенбе (Сибель Ташчиоглу) была отравлена, Нурсема (Джерен Ялазоглу) решила взять на себя обязанности покойной матери. Женщина вернулась в родительский дом и объявила войну новой жене Апо — коварной Ишил (Эдже Иртем).
С середины третьего сезона мать Доги Кывылджим (Эврим Аласья) ждала ребенка от Омера Унала (Барыш Кылыч). В финальном эпизоде у нее начались преждевременные роды.
Сын Пенбе Мустафа (Эмрах Алтынтопрак) не справился с уходом матери. Он перестал уделять внимание жене и ребенку — в итоге его супруга Нилай (Феза Дживелек) переехала в отдельную квартиру, подаренную Апо. В финале сезона Мустафа узнал, что за покушением на Пенбе стояли интриги Ишил и ее подельника Корая. Обезумевший от горя мужчина лишил жизни Корая, выстрелил в Ишил и Фатиха, который хотел остановить брата.
Серия завершилась звуком выстрела — неизвестно, в кого попала последняя пуля Мустафы.
Неизвестно, какие герои останутся в живых после конфликта в финале третьего сезона. Скорее всего, четвертый сезон продолжит историю Мустафы Унала — по слухам, мужчина будет вынужден пройти серьезную психиатрическую экспертизу.
Новая часть «Клюквенного щербета» вновь сконцентрируется на противостоянии семей Унал и Арслан — предприниматель Абдуллах (Апо) Унал может лишиться успешного бизнеса и потерять весь капитал.
Производство
Работу над шоу продолжили сценаристки Мелис Дживелек и Зейнеп Гюр — ранее они трудились над сериалом «Запретный плод» и писали сценарий для предыдущих сезонов «Щербета». А вот режиссер у сериала сменился. Над первыми тремя частями проекта работал Кетджхе (настоящее имя — Хакан Кырвавач) — автор популярной турецкой мелодрамы «Красивее, чем ты». В феврале 2025-го Кетджхе покинул сериал, чтобы заняться другими проектами, — работу над третьим сезоном продолжил Айдын Булут («Дикие цветы»).
В июле 2025 года стало известно, что в продолжении шоу Булута заменит новый постановщик.
Режиссером четвертого сезона «Клюквенного щербета» стал Озгюр Севилми. На его счету уже два хитовых проекта — криминальный боевик «Чукур» и драма «Красные бутоны».
Точная дата начала съемок пока неизвестна. Ожидается, что съемочный процесс стартует в середине августа — об этом рассказала одна из ведущих актрис шоу Сыла Тюркоглу.
Актеры и роли
Истории большинства ключевых героев получат продолжение в новом сезоне «Клюквенного щербета». Однако часть персонажей не вернется: в четвертом сезоне зрители не увидят Пенбе (Сибель Ташчиоглу), Гекхана (Эмре Авджи), Леман (Севим Эрдоган), Кайхана (Сойдан Сойдас) и Халюка (Эрол Эраслан).
Не вернется и один из зрительских фаворитов — сын Омера Унала по имени Метехан. В июне 2025 года СМИ сообщили об уходе актера Рахимджана Капкапа — он решил покинуть «Клюквенный щербет» ради съемок в сериале «Наследник».
Какие актеры сыграют в четвертом сезоне «Клюквенного щебета»:
- Догукан Гюнгер («Садык Ахмет») — Фатих Унал, младший сын Абдуллаха, вырос в семье консерваторов;
- Сыла Тюркоглу («Просто друзья») — Дога Арслан, молодая девушка из прогрессивной семьи, возлюбленная Фатиха, родила ему дочь Джемре;
- Эврим Аласья («Великолепный век») — Кывылджим Арслан, мать Доги, супруга Омера, в середине третьего сезона узнала, что беременна;
- Барыш Кылыч («Я люблю тебя, мой мужчина») — Омер Унал, дядя Фатиха, муж Кывылджым;
- Ахмет Мюмтаз Тайлан («Алеф») — Абдуллах Унал или просто Апо, глава семьи Унал;
- Джерен Ялазоглу («Прости меня») — Нурсема Унал, сестра Фатиха, пережившая домашнее насилие в первом браке. В третьем сезоне вышла замуж за Фираза;
- Батухан Юзгюлеч («Чукур») — Фираз, сын Асуде, новый муж Нурсемы;
- Сервет Пандур («Сон бабочки») — Асуде, мачеха Геркем (бывшая возлюбленная Фатиха, погибла в подстроенном ею же пожаре) и мать Фираза;
- Эмрах Алтынтопрак («Мы встретились в Стамбуле») — Мустафа Унал, старший сын Абдуллаха, в конце третьего сезона напал на свою семью из-за нервного срыва;
- Феза Дживелек («Моя левая половинка») — Нилай, жена Мустафы, манипулирующая супругом в собственных интересах. В конце третьего сезона выпала из окна.
В четвертом сезоне в шоу появится новый персонаж — Айхан, брат Асуде, которому она звонила в финале третьего сезона. Героя, который провел большую часть жизни заграницей, сыграет Эркан Авджи («Красные бутоны»).
Еще одним героем четвертого сезона «Клюквенного щербета» станет Асиль — сын и по совместительству правая рука Айхана. Персонажа на экране воплотит Серкан Руткай Айыкез («Запретный плод»).
Интересные факты о сериале
- В 2023 году «Клюквенный щербет» выиграл сразу две «Золотые бабочки» (это одна из самых престижных премий для турецких телепроектов) — за «Лучшую режиссуру» и «Лучший сценарий». Одной из победительниц в номинации «Восходящая звезда» стала актриса Сыла Тюркоглу (играет Догу). Проект был представлен и в категории «Лучший сериал», однако проиграл своему ключевому конкуренту — драме «Зимородок».
- В 2024 году «Клюквенный щербет» вновь номинировали на «Золотую бабочку» во всех ключевых категориях. Правда, на этот раз мелодрама не заработала ни одной статуэтки — лучшим сериалом года стала драма «Жемчужные зерна», а награды за «Лучший сценарий» и «Лучшую режиссуру» получили «Красные бутоны». Именно режиссер «Красных бутонов» Озгюр Севилми стал новым режиссером «Щербета».
- В 2023 году в шоу показали довольно реалистичные сцены домашнего насилия — одну из главных героинь, Нурсему, выкинули из окна в ее первую брачную ночь. Сцена оказалась настолько жесткой, что привлекла внимание главного цензурирующего органа Турции — Высшего совета по радио и телевидению (RTÜK). Из-за проверок RTÜK трансляцию шоу замораживали на пять недель.
- Осенью 2023 году поклонников «Клюквенного щербета» возмутило, что Фатих (Догукан Гюнгер) попытался отобрать сына у своей жены Доги. После этого в сети появился шутливый сайт, на котором каждый желающий может дать герою пощечину. С июля 2024 по июль 2025 года Фатиха ударили по лицу почти пять миллионов раз.