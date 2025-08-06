Каким будет четвертый сезон «Клюквенного щербета»

Осенью 2025 года в эфир выйдет четвертый сезон «Клюквенного щербета» — популярной турецкой мелодрамы о любви мужчины и женщины из враждующих семей. Правда любовная линия между турецкими Ромео и Джульеттой постепенно отошла на второй план, а в центре истории оказались харизматичные второстепенные персонажи. Финальная серия третьего сезона завершилась настоящим клиффхэнгером — один из героев устроил перестрелку в самый разгар семейной вечеринки. «Лента.ру» напоминает, что еще происходило в «Клюквенном щербете», раскрывает дату выхода, каст и сюжет четвертого сезона шоу.

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Главное о сериале

Страна: Турция.

Оригинальное название: Kızılcık Şerbeti.

Жанр: мелодрама, драма.

Возрастное ограничение: 18+.

Режиссеры: Айдын Булут и Кетджхе.

Сколько серий: 103 (3 сезона).

Длительность одной серии: ~ 2 часа 20 минут.

Годы выхода: с 2022 года по настоящее время.

Когда выйдет четвертый сезон: осень 2025 года.

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 5.6.

В главных ролях: Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Сыла Тюркоглу, Догукан Гюнгер и другие.

Дата выхода

Третий сезон «Клюквенного щебета» стартовал в сентябре 2024-го и завершился 30 мая 2025 года. Уже на следующий день стало известно, что сериал получит еще один сезон. Точную дату выхода серий раскрыли в июле 2025-го.

Премьера 4-го сезона сериала «Клюквенный щербет» запланирована на 12 сентября 2025 года.

В этот день зрители увидят первую серию проекта, остальные эпизоды будут появляться раз в неделю по пятницам. По другим данным, премьера шоу состоится на неделю позже — 19 сентября.

Неизвестно, сколько серий будет в новой части шоу. Первый сезон «Клюквенного щербета» состоял из 29 серий, а второй и третий — из 37.

За трансляцию сериала вновь будет отвечать турецкий телеканал Show TV. Вскоре после премьеры проект появится и в отечественных онлайн-кинотеатрах — третий сезон «Клюквенного щербета» доступен в Okko, «Иви», «Кинопоиске HD» и других стримингах. Сериал можно смотреть как с русскими субтитрами, так и в русской озвучке.

Сюжет

Сериал «Клюквенный щербет» начинался как турецкая версия «Ромео и Джульетты» — двое влюбленных молодых людей из враждующих семей пытались построить счастливые отношения.

В центре истории находились Фатих (Догукан Гюнгер) и Дога (Сыла Тюркоглу). Фатих, выросший в консервативной семье, был ярым сторонником патриархата, а студентка Дога, воспитанная прогрессивной матерью, верила в права и свободы женщин. Влюбленные сыграли свадьбу, и их семьям — кланам Унал и Аслан — пришлось искать точки соприкосновения.

К третьему сезону история любви Доги Арслан и ее возлюбленного Фатиха Унала отошла на второй план, а основной сюжет начал крутиться вокруг конфликта Уналов и Арсланов.

Чем закончился третий сезон «Клюквенного щербета»

Дога и Фатих в очередной раз сошлись.

После того как супруга Апо Унала (Ахмет Мюмтаз Тайлан) Пенбе (Сибель Ташчиоглу) была отравлена, Нурсема (Джерен Ялазоглу) решила взять на себя обязанности покойной матери. Женщина вернулась в родительский дом и объявила войну новой жене Апо — коварной Ишил (Эдже Иртем).

С середины третьего сезона мать Доги Кывылджим (Эврим Аласья) ждала ребенка от Омера Унала (Барыш Кылыч). В финальном эпизоде у нее начались преждевременные роды.

Сын Пенбе Мустафа (Эмрах Алтынтопрак) не справился с уходом матери. Он перестал уделять внимание жене и ребенку — в итоге его супруга Нилай (Феза Дживелек) переехала в отдельную квартиру, подаренную Апо. В финале сезона Мустафа узнал, что за покушением на Пенбе стояли интриги Ишил и ее подельника Корая. Обезумевший от горя мужчина лишил жизни Корая, выстрелил в Ишил и Фатиха, который хотел остановить брата.

Серия завершилась звуком выстрела — неизвестно, в кого попала последняя пуля Мустафы.

Неизвестно, какие герои останутся в живых после конфликта в финале третьего сезона. Скорее всего, четвертый сезон продолжит историю Мустафы Унала — по слухам, мужчина будет вынужден пройти серьезную психиатрическую экспертизу.

Новая часть «Клюквенного щербета» вновь сконцентрируется на противостоянии семей Унал и Арслан — предприниматель Абдуллах (Апо) Унал может лишиться успешного бизнеса и потерять весь капитал.

Производство

Работу над шоу продолжили сценаристки Мелис Дживелек и Зейнеп Гюр — ранее они трудились над сериалом «Запретный плод» и писали сценарий для предыдущих сезонов «Щербета». А вот режиссер у сериала сменился. Над первыми тремя частями проекта работал Кетджхе (настоящее имя — Хакан Кырвавач) — автор популярной турецкой мелодрамы «Красивее, чем ты». В феврале 2025-го Кетджхе покинул сериал, чтобы заняться другими проектами, — работу над третьим сезоном продолжил Айдын Булут («Дикие цветы»).

В июле 2025 года стало известно, что в продолжении шоу Булута заменит новый постановщик.

Режиссером четвертого сезона «Клюквенного щербета» стал Озгюр Севилми. На его счету уже два хитовых проекта — криминальный боевик «Чукур» и драма «Красные бутоны».

Точная дата начала съемок пока неизвестна. Ожидается, что съемочный процесс стартует в середине августа — об этом рассказала одна из ведущих актрис шоу Сыла Тюркоглу.

Актеры и роли

Истории большинства ключевых героев получат продолжение в новом сезоне «Клюквенного щербета». Однако часть персонажей не вернется: в четвертом сезоне зрители не увидят Пенбе (Сибель Ташчиоглу), Гекхана (Эмре Авджи), Леман (Севим Эрдоган), Кайхана (Сойдан Сойдас) и Халюка (Эрол Эраслан).

Не вернется и один из зрительских фаворитов — сын Омера Унала по имени Метехан. В июне 2025 года СМИ сообщили об уходе актера Рахимджана Капкапа — он решил покинуть «Клюквенный щербет» ради съемок в сериале «Наследник».

Какие актеры сыграют в четвертом сезоне «Клюквенного щебета»:

Догукан Гюнгер («Садык Ахмет») — Фатих Унал, младший сын Абдуллаха, вырос в семье консерваторов;

Сыла Тюркоглу («Просто друзья») — Дога Арслан, молодая девушка из прогрессивной семьи, возлюбленная Фатиха, родила ему дочь Джемре;

Эврим Аласья («Великолепный век») — Кывылджим Арслан, мать Доги, супруга Омера, в середине третьего сезона узнала, что беременна;

Барыш Кылыч («Я люблю тебя, мой мужчина») — Омер Унал, дядя Фатиха, муж Кывылджым;

Ахмет Мюмтаз Тайлан («Алеф») — Абдуллах Унал или просто Апо, глава семьи Унал;

Джерен Ялазоглу («Прости меня») — Нурсема Унал, сестра Фатиха, пережившая домашнее насилие в первом браке. В третьем сезоне вышла замуж за Фираза;

Батухан Юзгюлеч («Чукур») — Фираз, сын Асуде, новый муж Нурсемы;

Сервет Пандур («Сон бабочки») — Асуде, мачеха Геркем (бывшая возлюбленная Фатиха, погибла в подстроенном ею же пожаре) и мать Фираза;

Эмрах Алтынтопрак («Мы встретились в Стамбуле») — Мустафа Унал, старший сын Абдуллаха, в конце третьего сезона напал на свою семью из-за нервного срыва;

Феза Дживелек («Моя левая половинка») — Нилай, жена Мустафы, манипулирующая супругом в собственных интересах. В конце третьего сезона выпала из окна.

В четвертом сезоне в шоу появится новый персонаж — Айхан, брат Асуде, которому она звонила в финале третьего сезона. Героя, который провел большую часть жизни заграницей, сыграет Эркан Авджи («Красные бутоны»).

Еще одним героем четвертого сезона «Клюквенного щербета» станет Асиль — сын и по совместительству правая рука Айхана. Персонажа на экране воплотит Серкан Руткай Айыкез («Запретный плод»).

Интересные факты о сериале