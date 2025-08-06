Расписание выхода второго сезона сериала «Платонические отношения» от Apple
6 августа стартовал второй сезон сериала «Платонические отношения». Продолжение вновь расскажет о мужчине и женщине, переживающих кризис среднего возраста. Друзья юности испытывают проблемы в своих семьях, но после встречи спустя много лет готовы на что-то большее, чем просто дружба.
Во второй сезон шоу войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Финал состоится 1 октября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Платонические отношения»
- 1-я серия — 6 августа
- 2-я серия — 6 августа.
- 3-я серия — 13 августа.
- 4-я серия — 20 августа.
- 5-я серия — 27 августа.
- 6-я серия — 3 сентября.
- 7-я серия — 10 сентября.
- 8-я серия — 17 сентября.
- 9-я серия — 24 сентября.
- 10-я серия — 1 октября.