Расписание выхода второго сезона сериала «Платонические отношения» от Apple

Чемпионат.com

6 августа стартовал второй сезон сериала «Платонические отношения». Продолжение вновь расскажет о мужчине и женщине, переживающих кризис среднего возраста. Друзья юности испытывают проблемы в своих семьях, но после встречи спустя много лет готовы на что-то большее, чем просто дружба.

Расписание выхода второго сезона сериала «Платонические отношения»
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Во второй сезон шоу войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Финал состоится 1 октября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Платонические отношения»

  • 1-я серия — 6 августа
  • 2-я серия — 6 августа.
  • 3-я серия — 13 августа.
  • 4-я серия — 20 августа.
  • 5-я серия — 27 августа.
  • 6-я серия — 3 сентября.
  • 7-я серия — 10 сентября.
  • 8-я серия — 17 сентября.
  • 9-я серия — 24 сентября.
  • 10-я серия — 1 октября.