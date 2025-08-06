6 августа стартовал второй сезон сериала «Платонические отношения». Продолжение вновь расскажет о мужчине и женщине, переживающих кризис среднего возраста. Друзья юности испытывают проблемы в своих семьях, но после встречи спустя много лет готовы на что-то большее, чем просто дружба.

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Во второй сезон шоу войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Финал состоится 1 октября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Платонические отношения»