На экраны выйдут новые сериалы с участием Ларисы Гузеевой

Ларису Гузееву зритель любит. И тот, который предпочитает фильмы и сериалы. И тот, кто просто хочет включить телевизор и найти там человека, с которым будет интересно общаться через экран.

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С 1 августа в онлайн-кинотеатре Kion выходит сериал "Три сестры". Не Чехов, но с прямой отсылкой к творчеству классика.

Главную роль в сериале играет Лариса Гузеева. С ее дебюта в кино - фильма "Жестокий романс" Эльдара Рязанова - мало что изменилось в том плане, что роль жительницы приволжских городов актрисе к лицу. Гузеева играет искренне и честно и привлекает к себе зрителя больше всех. Ее героиня Татьяна - мать трех сестер - в прошлом могла бы быть богатой купчихой, но сейчас у нее просто успешный бизнес, на который явно позарился массажист, приехавший с ней из Сочи. Павел Деревянко, который играет роль молодого мужа, демонстрирует прекрасную физическую форму, сцены с его участием также откровенны, но в другом смысле.

Лариса Гузеева рассказывает про сериал:

«"Три сестры" - это человеческая история, доброжелательная обстановка на площадке. Паша Деревянко - звезда! Потрясающий партнер, удивительный. Режиссер Маруся Трубникова - деликатная, нежная, умная. Операторская группа - очень приятно смотреть, с какой любовью они относятся к своему делу. Мне со всеми на данном проекте нравится работать».

«Мой герой Никита - простой сочинский парень, массажист, занимается спортом, без вредных привычек. Он обычный, ничем не выдающийся человек. Никита влюбляется в героиню Ларисы Гузеевой Татьяну, которая на 17 лет его старше. По-настоящему влюбляется. Эта новость подвергает дочерей Татьяны в шок, но они даже не подозревают, какие еще сюрпризы преподнесет им их мама», — говорит Павел Деревянко.

Трех сестер Ирину, Ольгу и Марию играют Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман. Первая - преданная делу маркетолог, которую уже пригласили в Москву, только пока непонятно - по работе или по любви. Пригласил герой Александра Цыпкина. Он - помощник у состоятельного дельца (Павел Воля). Две другие сестры также считают, что столица решит их проблемы. У героини Маруси Климовой - неидеальный "идеальный" брак. Мужа играет Павел Попов - как всегда сила притяжения зрителя в случае с его актерской игрой зашкаливает. Героиня Полины Гухман вообще еще ни с чем не определилась. А сверхзадача властной матери, которую играет Гузеева, - не отпустить дочерей в Москву. Так и живут.

В сериале также снимались Валентин Анциферов, Павел Рязанов, Ася Громова, Алиса Юнусова, Жанна Эппле, Кирилл Козаков и другие.

В новом сериале - криминальной драме "Холод", съемки которой завершены, Лариса Гузеева ради роли кардинально сменила образ. Она предстанет перед зрителем такой, какой ее еще не видели.

Ее героиня - крупная чиновница Цапкова - суровая и набожная женщина. Она не изменяет своим принципам и устоям, даже когда дело касается воспитания родной внучки. Что сделало женщину такой жестокой? И почему девочка боится бабушку как огня?

Лариса Гузеева рассказывает:

«Играть таких героев, как Цапкова, очень тяжело - я погрузилась в чужого человека и для этого полностью изменила себя внешне. Исполнять роль такого антипода со своим лицом и в своем теле было просто невозможно. Тотальное перевоплощение было полностью моей идеей - и на экранах зритель увидит именно мое видение образа. Тотальное перевоплощение было моей идеей».

По сюжету Женю (Любовь Аксенова) несправедливо сажают в тюрьму за аварию на Кутузовском проспекте, в которой гибнут ее муж и шестилетняя дочь. Реальные виновники аварии - мажоры, чьи могущественные родители "помогают" суду принять "правильное" решение. В колонии Женя случайно спасает влиятельную зэчку Яну (Линда Лапиньш), отбывающую срок за убийство. В благодарность та обучает героиню, как стать сильнее, чтобы отомстить, и помогает бежать. На свободе Женя обретает богатство по наводке Яны и начинает вершить справедливость над своими врагами. Роли в сериале также исполнили Петр Федоров, Александр Аверин, Максим Бойко, Ксения Каталымова, Денис Прытков, Олег Васильков, Александра Бабаскина, Евгений Харитонов и другие.

Автором сценария и режиссером-постановщиком стал Алексей Казаков.

Производством совместно занимаются онлайн-кинотеатры "Иви" и START. Соответственно, на этих платформах и выйдет сериал, который по сюжету напоминает бессмертный роман Александра Дюма "Граф Монте-Кристо", но в женском преломлении, да и действие происходит в наши дни.

Тем временем

Родная душа

Лариса Гузеева на телевидении на Первом канале задействована в двух популярных шоу. Первое - "Давай поженимся!" - без Гузеевой представить невозможно.

Вот что говорит Гузеева про шоу:

«Герои наши, как всегда, разные. Но объединяет их одно: все хотят счастья, хотят создать семью. Сейчас вокруг так много тревоги, и если одинокий человек приходит в пустой дом, все его переживания умножаются во сто крат. А когда дома ждет родная душа, то жить легче. Родная душа обязательно обнимет и скажет: "Ничего, выживем, у нас получится!"».

Также актриса и телеведущая - член жюри нового телешоу "Перепой звезду!". О нем она рассказывает следующее: