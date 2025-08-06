Обновился топ-5 англоязычных фильмов Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix поделился успехами мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов». Проект собрал уже более 158 млн просмотров за полтора месяца показов.

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Сейчас «Кей-поп-охотницы на демонов» входят в топ-5 самых популярных англоязычных фильмов в истории Netflix. Проект уступает лишь крайне популярным лентам «Красное уведомление», «Не смотрите наверх», «Птичий короб» и «Достать ножи. Стеклянная луковица».

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на Netflix 20 июня. Сюжет повествует о трёх участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив. Проект получил очень высокие оценки от критиков и зрителей, в Netflix тем временем уже работают над продолжением и спин-оффами.