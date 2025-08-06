Опубликован трейлер второго сезона мультсериала «Барсукот»

«Кинопоиск» представил трейлер второго сезона мультсериала «Барсукот». Детективное шоу для детей вернётся в онлайн-кинотеатр уже 11 сентября, всего будет 12 эпизодов.

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Во втором сезоне шоу Барсукот займётся расследованием кражи экспонатов зверского искусства и влюбится в кошечку Маркизу, которую похитит преступная организация «Когти гнева». В новых эпизодах появятся и другие герои: художник Дикобраз, стилист Стриж Парикмахер, ценитель живописи Песец и целая собачья свора.

К своим ролям вернулись Сергей Мардарь, Юрий Романов, Александр Васильев и другие актёры. Режиссёром вновь выступила Александра Евсеева.