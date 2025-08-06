Когда выйдет продолжение сериала «Жизнь по вызову»

Онлайн-кинотеатр Kion представил дебютный трейлер «Жизнь по вызову. Фильм» — продолжения одноимённого сериала с Павлом Прилучным. Премьера лента состоится уже 23 августа.

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Видео доступно во VK-группе Kion. Права на видео принадлежат Kion.

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По сюжету картины Александр Шмидт вступает в противоборство с международным преступным картелем, из-за чего сталкивается с серьёзными проблемами. Чтобы спасти своё агентство, герой находит новых покровителей.

Вместе с Павлом Прилучным к своим ролям также вернулись Лиза Моряк и Анна Глаубэ. Режиссёром картины выступил Сарик Андреасян, постановщик «Домовёнка Кузи» и «Онегина».