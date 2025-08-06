Кинокритик объяснил, почему Брэд Питт — причина успеха фильма «Ф-1»

Отдельные крупные планы в картине режиссера Джозефа Косински являются настоящей находкой, заявил НСН Давид Шнейдеров.

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Фильм «Ф-1» режиссера Джозефа Косински является примером талантливого кино с интересной операторской работой, кроме того Брэд Питт в проекте предстает настоящим, а не в привычном образе красавчика, что и стало важными слагаемыми успеха, рассказал в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Картина вышла в мировой прокат 25 июня и к началу августа заработал свыше $545 миллионов, став самой кассовой спортивной лентой в истории, пишет Deadline. Проект принес Брэду Питту наибольшие сборы за всю его карьеру и также стал самым кассовым проектом студии Apple. В России картина появилась в теневом прокате с 5 июля. Как уточняет «Бюллетень кинопрокатчика», к 3 августа сборы с учетом СНГ составляли более 326 миллионов рублей.

По мнению Шнейдерова, фильм получился настолько успешным во многом именно благодаря Питту на главной роли.

«Фильм классно снят, замечательная операторская работа, удивительно красиво сняты гонки. Кадр, когда герой Брэда Питта в шлеме и крупно показаны его глаза, настоящая находка. Картина держится на Питте, он на своих плечах вытаскивает все кино. Наверное, это второе кино, в котором Брэд Питт настоящий. Первым таким проектом в его карьере была картина "После прочтения сжечь" братьев Коэн. В "Ф-1" он тоже не записной красавчик, не мачо, как у Тарантино в "Однажды в Голливуде", а живой, настоящий и простой человек», — заявил он.

Как добавил собеседник НСН, в России немало поклонников творчества Брэда Питта, которых заинтересует новый проект его фильмографии в неофициальном прокате.

«К сожалению, мы "Ф-1" официально не увидим. Однако, говорят, что фильм идет в кинотеатрах с очень хорошим звуком. Привезли ворованную хорошую копию, очень качественную. Нелегально все будет популярно в России. Брэда Питта в России любят, уважают», — сказал Шнейдеров.

Фильм «Ф-1» рассказывает историю ветерана автогонок Сонни Хэйсе, который в 1990-х был вынужден уйти из «Формулы-1» после аварии. Годы спустя герой возвращается в роли наставника молодого гонщика Джошуа Пирса. Ленту отличает высокая реалистичность, съемки проходили на настоящих трассах во время Гран-при, исполнители главных ролей месяцами тренировались управлять болидами, передает «Радиоточка НСН».