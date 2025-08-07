Вышел трейлер сериала «Газета»

Стриминговый сервис Peacock опубликовал первый трейлер сериала «Газета» — спин-оффа культового «Офиса». Шоу стартует 4 сентября.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Sky TV. Права на видео принадлежат Peacock.

Сюжет повествует о издателе и редакции печатного СМИ, которое вскоре должно перестать существовать. Шоу разворачивается в той же вселенной, что и «Офис».

Главные роли исполнили Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос»). Создателями шоу выступили Грег Дэниелс и Майкл Корман — авторы оригинального сериала. Ранее стало известно, что в «Газете» могут появится персонажи из «Офиса». При этом актёр Стив Карелл, исполнивший роль знаменитого Майкла Скотта, отказался от возвращения.