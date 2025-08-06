Топ-30 лучших триллеров за всю историю кино

Ужастики и боевики бывают волнующими и неожиданными, но им трудно сравниться с глубиной эмоционального погружения, которой отличается хороший триллер. «Лента.ру» публикует топ-30 лучших триллеров всех времен. В подборку вошли картины разных поджанров и эпох — от американской классики до необычных южнокорейских новинок.

© Lenta.ru

«Окно во двор»

Режиссер: Альфред Хичкок.

Страна: США.

Год: 1954.

Жанр: детективный триллер.

Главный герой — фоторепортер Джеффриc, который на несколько недель прикован к инвалидному креслу из-за сломанной ноги. От скуки он стал подглядывать за соседями, окна которых выходят во внутренний двор. Джеффрис замечает, что один из соседей ведет себя странно, и начинает собственное расследование — при помощи бинокля и объектива фотокамеры.

Фильм «Окно во двор» снят по одноименному рассказу американского писателя Уильяма Айриша. В главных ролях — Джеймс Стюарт, Грейс Келли и Тельма Риттер. «Окно во двор» считается одной из лучших кинокартин в фильмографии Альфреда Хичкока, подойдет любителям детективных историй и настоящих сюжетных головоломок.

Режиссер: Роман Полански.

Страна: США.

Год: 1974.

Жанр: триллер, драма, детектив.

В центре событий — частный детектив Гиттес, которого играет Джек Николсон. К нему обращается богатая незнакомка: она подозревает в измене мужа, главного инженера департамента водоснабжения Лос-Анджелеса, и просит проследить за ним. В ходе расследования Гиттес оказывается в центре запутанной истории, становится свидетелем и участником крупных скандалов.

В 1975 году фильм получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. «Китайский квартал» — триллер для любителей запутанного сюжета и мрачной атмосферы: злодеи-коррупционеры, загадочные красавицы, новости из колонок некрологов.

Режиссер: Джонатан Демме.

Страна: США.

Год: 1990.

Жанр: триллер, детектив, криминал, драма, ужасы.

Агенты ФБР расследуют нападения на молодых женщин. Они уверены, что преступления совершил один и тот же серийный преступник. Чтобы составить его психологический портрет, молодая девушка Кларисса Старлинг, агент ФБР, обращается за помощью к заключенному в тюрьме — доктору Ганнибалу Лектеру, бывшему психиатру, который отбывает наказание за каннибализм.

«Молчание ягнят» — сильный психологический триллер, в котором большее значение имеют запутанные и непростые отношения между героями, нежели сам сюжет. Режиссер делает акцент на противопоставлении персонажей: сильный и опасный преступник и слабый, чувствительный следователь.

Роль Ганнибала Лектера исполнил Энтони Хопкинс, роль Клариссы — Джоди Фостер. Их дуэт стал одним из самых ярких в истории кинематографа. В 1992 году кинокартина получила сразу пять кинопремий «Оскар», в том числе «Оскар» за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс.

Режиссер: Брайан Сингер.

Страна: США, Германия.

Год: 1995.

Жанр: триллер, драма, детектив.

После взрыва корабля на причале осталось несколько десятков трупов. Агенты ФБР выясняют, что произошло, и опрашивают выжившего — мошенника по прозвищу Болтун. Он рассказывает следователям запутанную историю устранения своих подельников, с которыми работал на легендарного влиятельного преступника Кайзера Созе.

Развитие сюжета картины Брайана Сингера проходит в нескольких временных плоскостях. Большая часть повествования — воспоминания Болтуна. Кинокартина вводит зрителя в замешательство, ему приходится угадывать, где иллюзия, а где реальность.

Режиссер: Дэвид Линч.

Страна: США, Франция.

Год: 1996.

Жанр: триллер, детектив.

Действие происходит в пригородном доме семейной пары Мэдисон. Отношения Фреда и Рене далеки от идеальных: Фред подозревает жену в неверности, супруги не доверяют друг другу. В один день при загадочных обстоятельствах Фреду и Рене попадает в руки видеокассета, на которой записано, как супруги спят в постели у себя дома. Это не единственная запись: на следующей Фред запечатлен у расчлененного тела своей супруги. Его приговаривают к казни, но на этом история не заканчивается.

Эта кинокартина Дэвида Линча отличается нелинейным сюжетом и глубоким философским посылом. Зритель остается в недоумении: это кошмар Фреда или его больная фантазия? Чтобы разобраться в переплетениях сюжета картины, нужно посмотреть фильм не один раз. Седьмой полнометражный фильм Дэвида Линча известен также саундтреками, среди которых композиции популярных рок-исполнителей, в том числе Дэвида Боуи и Rammstein.

Режиссер: Дэвид Финчер.

Страна: США.

Год: 1997.

Жанр: психологический триллер.

Главный герой — богатый 47-летний банкир Николас Ван Ортон, который мало чем интересуется, кроме финансов, и поглощен рутиной. Однако в последнее время Николас часто вспоминает, что его отец на свой 48-й день рождения покончил с собой. Младший брат Конрад предлагает банкиру сыграть в некую игру, и тот соглашается, не зная, что превратит свою жизнь в череду зловещих и странных событий.

В главных ролях — Майкл Дуглас, Шон Пенн и Дебора Кара Ангер. «Игра» — психологический триллер, погружающий зрителя в альтернативную реальность. Многие аспекты, которые затрагивает кинокартина, стали особенно актуальны в последующие десятилетия: фейки, квесты и ролевые игры, схемы хищения денег при помощи кодового слова.

Режиссер: Тейлор Хэкфорд.

Страна: США, Германия.

Год: 1997.

Жанр: детективный триллер, драма, фэнтези.

Талантливый адвокат с готовностью идет на сделку с собственной совестью — его новый босс этому только рад. Жуткая история о моральном падении человека с молодым Киану Ривзом и неподражаемым Аль Пачино.

Амбициозный адвокат Кевин Ломакс защищает только негодяев и все равно умудряется доказать их невиновность. Слава о об успехах Ломакса доходит до Нью-Йорка — мужчину приглашают стать частью именитой юридической фирмы. Кевин с радостью принимает предложение и переезжает в шикарную нью-йоркскую квартиру вместе с красавицей-женой Мэри-Энн. Новый начальник — обаятельный Джон Милтон — в восторге от работы молодого адвоката. Карьера идет в гору, а все дела магическим образом выигрываются. Вскоре Мэри-Энн начинают посещать жуткие видения, но погрязший в работе Кевин не придает им значения.

Режиссер: Тим Бертон.

Страна: США, Германия.

Год: 1999.

Жанр: фэнтези, детективный триллер, ужасы.

Мистический детектив с Джонни Деппом в главной роли. Жуткая и мрачная история в узнаваемом стиле Тима Бертона.

США, конец XVIII века. Молодой констебль (полицейский низшего чина) из Нью-Йорка по имени Икабод Крейн не верит в потусторонние силы и стремиться раскрывать все дела с помощью научного подхода. Руководству методы Икабода решительно не нравятся — в итоге юношу переводят в небольшую деревню под названием Сонная Лощина. В этом захолустном местечке творится что-то странное — за последние недели сразу три деревенских жителя лишились головы. Крейн незамедлительно приступает к расследованию. Вскоре он узнает, что местные обвиняют в убийствах загадочного Всадника без головы — неужели в Сонной Лощине и правда орудует ожившая легенда?

«Шестое чувство»

Режиссер: М. Найт Шьямалан.

Страна: США.

Год: 1999.

Жанр: психологический триллер, драма, фэнтези.

Главный герой — детский психиатр Малкольм Кроу. Однажды у него появляется странный пациент — девятилетний мальчик Коул Сиэр, который видит духов. В Коуле психиатр видит отражение своего прежнего пациента, Винсента Грея, некогда отзывчивого и умного мальчика, который с возрастом превратился в настоящего психопата. Кроу пытается помочь ребенку, как бы желая искупить свою вину перед Винсентом, но в какой-то момент врач понимает, что видения Коула — не совсем галлюцинации.

«Шестое чувство» — психологический триллер с Брюсом Уиллисом в главной роли, запутанная история о привидениях, которая заставит пережить опыт приобщения к потустороннему вместе с главными героями.

Режиссер: Дэвид Финчер.

Страна: США.

Год: 1999.

Жанр: психологический триллер, драма, криминал.

Рассказчик — обеспеченный 30-летний человек, который имеет все необходимое для жизни. Однако герой страдает от бессонницы, подчас не может отличить явь от сна. Однажды он знакомится с продавцом мыла Тайлером Дерденом, который пытается избавить рассказчика от вещизма, сделать его более мужественным. Вскоре главный герой открывает подпольный бойцовский клуб, который устраивает акты вандализма под лозунгом борьбы с обществом потребления. Позднее выясняется, что продавец мыла — только одна из двух разных личностей самого рассказчика.

Фильм снят по мотивам одноименного романа Чака Паланика, который вышел всего на три года раньше кинокартины. Главные роли исполнили Эдвард Нортон, Брэд Питт и Хелена Бонем Картер.

Рейтинг фильма «Бойцовский клуб» не сразу был высоким, сначала критики и публика его не оценили, и картина потерпела кассовый провал. Вновь о ней заговорили только десять лет спустя.

Режиссер: Кристофер Нолан.

Страна: США.

Год: 2000.

Жанр: триллер, детектив, драма, криминал.

В центре сюжета картины — бывший детектив страховой компании Леонард Шелби, которого сыграл Гай Пирс. Мужчина страдает от редкого вида амнезии, из-за чего в памяти Леонарда не удерживаются события, которые происходили даже 15 минут назад. Однажды на бывшего детектива и его жену напали. Мужчина потерял жену, а вдобавок получил серьезную травму головы, спровоцировавшую болезнь. Теперь Леонард Шелби ищет способ отомстить, хотя проблемы с памятью значительно усложняют поиски преступника.

«Помни» считается одним из лучших ранних фильмов Кристофера Нолана. Фильм уникален тем, что сцены расположены в обратном хронологическом порядке, такая последовательность сцен должна показать дезориентированность главного героя во времени. Примечательно, что сценарий для триллера режиссер писал на основе рассказа Memento Mori, автор которего — его брат Джонатан.

«Олдбой»

Режиссер: Пак Чхан-ук.

Страна: Южная Корея.

Год: 2003.

Жанр: триллер, детектив, криминальная драма.

Культовая история мести, которая заставила Квентина Тарантино плакать. Даже через двадцать лет после выхода «Олдбой» остается одним из главных южнокорейских фильмов.

Южная Корея, конец восьмидесятых. Самый обычный мужчина по имени О Дэ-су возвращается до домой. Его дочери исполняется три года — из-за этого Дэ-су перебирает с алкоголем и начинает буянить. Выпившего хулигана отправляют в полицейский участок, но вскоре выпускают под поручительство друга детства. Правда Дэ-су так и не успевает вернуться к семье — неизвестные похищают его и удерживают взаперти на протяжении пятнадцати лет. В камере, где держат мужчину, нет окон, зато есть телевизор — из новостей пленник узнает об убийстве своей жены и решает во что бы то ни стало выбраться на свободу.

Режиссер: Алан Паркер.

Страна: США, Великобритания, Германия.

Год: 2003.

Жанр: триллер, драма, криминальный детектив.

Жуткий триллер Алана Паркера, показывающий неидеальность судебной системы. Человека, который выступает за введение моратория на смертную казнь, приговаривают к этой самой казни. В роли осужденного — Кевин Спейси.

Журналистка Битси Блум берет интервью у Дэвида Гейла — активиста, который много лет боролся за отмену высшей меры. Через три дня Гейла должны казнить. Девушка пытается понять, в какой момент этот любящий отец и муж решился на жуткое преступление — собственными руками расправился с коллегой-активисткой Констанцией Харравей. Чем дольше Блум беседует с осужденным, тем больше убеждается в том, что он что-то скрывает.

«Пиджак»

Режиссер: Джон Мэйбери.

Страна: США, Германия.

Год: 2005.

Жанр: научная фантастика, детективный триллер, драма.

Американский военный Джек Старкс возвращается на родину. На войне мужчину сильно ранили в голову, и теперь Стракс страдает приступами амнезии. Во время прогулки по улице у Джека случается очередной провал в памяти — после этого бывшего военного обвиняют в нападении на полицейского и отправляют на принудительное лечение. В психиатрической клинике мужчине вводят экспериментальные препараты. Физически Джек, одетый в смирительную рубашку, заперт в подвале больницы, а вот его сознание каким-то образом переносится в будущее. Там Старкс узнает, что лишится жизни через четыре дня, и начинает искать способы спастись.

В основу сюжета лег роман Джека Лондона «Межзвездный скиталец». Интересно, что эта книга известна и под другим названием — «Смирительная рубашка». Главные роли в сай-файном триллере исполнили Кира Найтли и оскароносный Эдриан Броуди.

Режиссер: Пол Макгиган.

Страна: США, Великобритания, Германия, Канада.

Год: 2006.

Жанр: триллер, криминальная драма.

Обычный юноша внезапно попадает в гущу мафиозных разборок. В касте картины — Джош Хартнетт, Брюс Уиллис, Морган Фриман, Люси Лью и Стэнли Туччи.

Парень по имени Слевин Келевра потерял все: работу, девушку и даже крышу над головой. Чтобы начать все с чистого листа, Слевин прилетает в Нью-Йорк — здесь живет его друг Ник Фишер, у которого можно пожить некоторое время. Правда Ника дома не оказывается — соседка Линдси считает, что Фишера похитили. Слевин решает немного погостить у пропавшего друга, а Линдси начинает собственное расследование.

Вскоре в дом врываются двое незнакомцев — они принимают Слевина за Ника и забирают его с собой. Оказывается, что Фишер задолжал крупную сумму криминальному авторитету по кличке Босс. Чтобы спасти свою жизнь, Келевру приходится согласиться на условия мафии и самому превратиться в киллера.

Режиссер: Кристофер Нолан.

Страна: Великобритания, США.

Год: 2006.

Жанр: криминальный триллер, фантастика.

В центре событий — фокусник-иллюзионист Альфред Борден, осужденный за нападение на своего соперника Роберта Энжиера. Когда-то они вместе работали ассистентами иллюзиониста Милтона, но потом их пути разошлись. Фокусники стали соперниками в профессии, и каждый искал возможность выведать секрет другого и сорвать его выступление. Соперничество бывших коллег переросло в настоящую вражду.

История подается зрителю ретроспективно, он знакомится с героями по их воспоминаниям о прежней жизни. В лихо закрученном сюжете картины появляются трюки с исчезновением, дневники с зашифрованными посланиями и даже встреча с Николой Тесла, которого сыграл рок-исполнитель Дэвид Боуи. Картина снята по одноименному роману Кристофера Приста.

Режиссеры: Итан Коэн, Джоэл Коэн.

Страна: США.

Год: 2007.

Жанр: триллер, криминал, вестерн.

Сюжет разворачивается вокруг ветерана войны во Вьетнаме Льюэллина Мосса, который случайно становится свидетелем последствий разборки между бандитами. Преступники перестреляли друг друга: остались только трупы, оружие и чемодан с деньгами. Мосс присваивает эти деньги, но вскоре за ним отправляется наемник, и украденные деньги оборачиваются для Мосса настоящей бедой.

«Старикам тут не место» был снят по одноименному роману Кормака Маккарти. В 2008 году картина получила сразу четыре «Оскара», в том числе за лучший фильм. «Старикам тут не место» должна быть особенно интересна любителям классических вестернов: здесь есть и мексиканские гангстеры, и погони, и киллер-одиночка.

Режиссер: Клинт Иствуд.

Страна: США.

Год: 2008.

Жанр: триллер, биографическая драма, криминальный детектив.

Америка, конец двадцатых годов. Вернувшись с работы, Кристин Коллинз обнаруживает, что ее сын Уолтер бесследно исчез. Женщина обращается за помощью в полицию — через несколько месяцев правоохранительные органы возвращают ей ребенка и публично отчитываются о раскрытии преступления. Только вот Кристин уверена, что этот девятилетний мальчик — не ее сын. Новый «Уолтер» очень похож на пропавшего ребенка, но материнское сердце чувствует подвох. Попытки объяснить, что полиция отдала ей чужого мальчика, приводят к серьезным проблемам — Кристин объявляют сумасшедшей.

Безутешную мать, лишившуюся родного сына, сыграла Анджелина Джоли — эта роль принесла актрисе номинацию на «Оскар». Режиссером детективного триллера выступил Клинт Иствуд — звезда американского кино второй половины XX века. Среди самых известных актерских ролей Иствуда — спагетти-вестерн «Хороший, плохой, злой», а среди самых заметных режиссерских проектов — фильмы «Гран Торино», «Малышка на миллион» и «Подмена».

Режиссер: Мартин Скорсезе.

Страна: США.

Год: 2009.

Жанр: детективный триллер.

Маршал США Эдвард Дэниелс, которого играет Леонардо Ди Каприо, приезжает на остров Шаттер для расследования исчезновения Рэйчел Соландо из островной лечебницы для душевнобольных. Остров строго охраняют, потому что многие пациенты — особо опасные преступники. Вскоре Эдварду приходится усомниться не только в том, что это обычная лечебница для душевнобольных, но и в собственных воспоминаниях.

«Остров проклятых» снят по одноименному роману Денниса Лихейна. Это четвертая совместная работа Скорсезе и Ди Каприо. Во время просмотра зритель неизбежно задается вопросом: какая из двух разных личностей главного героя настоящая? Маршала обманули или он действительно уже давно сошел с ума?

Режиссер: Джим Шеридан.

Страна: США.

Год: 2009.

Жанр: триллер, военная драма.

Тяжелая драма о взаимоотношениях двух братьев, войне и жизни с ПТСР. Сэм Кэхилл — примерный семьянин, который воспитывает двух дочерей вместе со своей любимой женой Грейс. Привычная жизнь меняется, когда Сэм отправляется на войну в Афганистан — вскоре его семья получает похоронку. Заботу о Грейс и ее детях на себя берет Томми, непутевый брат Сэма, недавно вышедший из тюрьмы. Парень быстро завоевывает расположение племянниц и сближается с Грейс. Когда кажется, что семья Кэхиллов почти смирилась с утратой, Сэм внезапно возвращается домой.

«Братья» 2009 года — это ремейк одноименной датской картины, вышедшей на пять лет раньше. Американская версия триллера получилась гораздо более пронзительной — это заслуга звездного каста, который собрался в картине Джима Шеридана. Роль Томми исполняет Джейк Джилленхол, а роль Грейс — Натали Портман. Сэма играет Тоби Магуайр, это одна из самых сильных драматических работ актера.

Режиссер: Дэнни Бойл.

Страна: Великобритания, Франция, США.

Год: 2010.

Жанр: приключенческий триллер, биографическая драма.

Скалолаз Арон Ралстон отправляется в очередное соло-приключение. Он путешествует по одному из американских национальных парков, где знакомится с двумя молодыми туристками. Ралстон помогает заблудившимся девушкам отыскать дорогу домой, после чего продолжает свой путь. Во время восхождения на вершину происходит ужасное — огромный валун срывается со скалы и придавливает правую руку альпиниста. Камень слишком тяжелый, чтобы поднять его в одиночку, у Арона не так много еды и воды, а шансы на спасение стремительно тают.

В основу фильма легла книга «127 часов. Между молотом и наковальней» — автобиографическая история американского альпиниста Арона Ралстона. Отважного скалолаза сыграл Джеймс Франко — эта роль принесла актеру номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». Всего на счету картины шесть оскаровских номинаций — в том числе за «Лучший фильм» и «Лучший саундтрек».

Режиссер: Нил Бергер.

Страна: США.

Год: 2011.

Жанр: триллер, научная фантастика, драма.

Фантастический триллер с Брэдли Купером в роли писателя, который учится использовать скрытые ресурсы собственного мозга.

Жизнь писателя из Нью-Йорка по имени Эдди Морра — одна большая черная полоса. Затянувшийся творческий кризис, неопределенность в личной жизни и проблемы с деньгами угнетают Эдди. Все меняется, когда писатель встречает своего старого знакомого Вернона. Тот рассказывает о таинственном лекарстве NZT, которое способно заметно увеличить эффективность мозга. Отчаявшийся Эдди соглашается принять загадочный препарат — к его удивлению, таблетки действительно работают.

Морра понимает, что стал быстрее думать и лучше говорить. Теперь он способен не просто дописать роман — он может освоить вообще любую профессию и заработать горы денег. Правда у NZT есть довольно неприятные эффекты, с которыми новоиспеченному гению предстоит разобраться.

Режиссер: Джузеппе Торнаторе.

Страна: Италия.

Год: 2013.

Жанр: триллер, криминальная драма.

Запутанный психологический триллер с Джеффри Рашем в роли предприимчивого искусствоведа.

Для своих клиентов пожилой и респектабельный Верджил Олдман — именитый аукционист и настоящий ценитель искусства. И только друг Верджила Билли знает, что под маской чопорного мужчины скрывается хитрый делец. Верджил уже давно вводит в заблуждение покупателей — выдает настоящие шедевры за неумелые подделки и оставляет бесценные полотна себе.

Однажды к Верджилу обращается молодая Клэр Иббетсон — она хочет, чтобы мистер Олдман помог ей распродать наследство, которое перешло девушке от покойных родителей. Верджил с готовностью берется за дело. В вещах Клэр он находит детали старинного механизма, который создал гениальный ученый из прошлого. Олдман с энтузиазмом занимается восстановлением находки и постепенно понимает, что в дом Иббетсонов его манит не только любовь к искусству.

Режиссер: Дени Вильнев.

Страна: США.

Год: 2013.

Жанр: триллер, драма, криминальный детектив.

Запутанный и очень напряженный триллер Дени Вильнева. Отец, разочарованный в работе полиции, пытается самостоятельно отыскать пропавшую дочь. В роли главного следователя — Джейк Джилленхол, а в роли отца — Хью Джекман.

После празднования Дня благодарения в небольшом американском городе бесследно исчезают две шестилетних девочки — Анна Довер и ее подруга Джой Бирч. Семьи в ужасе, а полиция, кажется, не способна отыскать преступника. Последний раз Анну и Джой видели у автофургона, принадлежащего некоему Алеку Джонсу. Однако детектив Локи, который ведет дело о пропаже девочек, считает, что глуповатый Алекс невиновен. Тогда отец Анны Келлер Довер берет расследование в свои руки — он уверен, что за похищением стоит именно этот, на первый взгляд, наивный парень.

Режиссер: Дэвид Финчер.

Страна: США.

Год: 2014.

Жанр: триллер, детективная драма.

Шокирующий триллер Дэвида Финчера, в основу которого лег одноименный роман-бестселлер Гиллиан Флинн. Муж пытается отыскать пропавшую жену, но внезапно сам оказывается под подозрением. В главных ролях — Бен Аффлек и Розамунд Пайк.

Ник и Эми Данн готовятся отметить пятую годовщину свадьбы. Однако вернувшись домой, Ник обнаруживает, что его любимая куда-то пропала. В доме видны следы борьбы. Кажется, перед исчезновением женщина попыталась рассказать, что именно с ней произошло — она встроила несколько подсказок в игру-квест, которую каждый год устраивала для мужа. Ник с готовностью помогает детективу Ронде Бонни, которая расследует дело о похищении Эми. Однако вскоре полиция начинает подозревать, что муж скрывает от полиции часть фактов.

Режиссер: Йоргос Лантимос.

Страна: Ирландия, Великобритания, Греция, Франция, Нидерланды.

Год: 2015.

Жанр: фантастический триллер, драма, мелодрама.

Сюрреалистичная антиутопия от Йоргоса Лантимоса с Колином Фарреллом, Рэйчел Вайс и Оливией Колман.

Дэвида бросает жена. После этого одинокого мужчину отправляют в специальное исправительное заведение — отель. Менеджер отеля сообщает, что если Дэвид не сможет найти себе новую спутницу среди постоялиц, то его превратят в животное и отпустят в лес. Дэвид практически сразу заводит друзей, а вот с поиском избранницы дела обстоят неважно. В какой-то момент мужчина даже решается на обман и начинает оказывать знаки внимания Бессердечной Женщине. Схема работает почти идеально, но вскоре Дэвид понимает, что не готов мириться с жестокостью партнерши.

«Джокер»

Режиссер: Тодд Филлипс.

Страна: США, Канада.

Год: 2019.

Жанр: триллер, драма, криминал.

Сюжет картины рассказывает возможную предысторию суперзлодея Джокера, одного из ключевых персонажей в комиксах про Бэтмена. Главный герой — клоун-аниматор и неудавшийся стендап-комик Артур Флек. Он страдает от нападений уличных хулиганов, над ним насмехаются и издеваются. Однажды в метро Артур убивает троих богачей, которые приставали к девушке. Это преступление вызвало сильный резонанс в обществе, но, как ни странно, многие поддержали его. Тода Артур становится символом мятежа против элит.

«Джокер» — американский психологический триллер режиссера Тодда Филлипса. Главную роль исполняет Хоакин Феникс. В 2023 году Филлипс объявил о завершении съемок второй части под названием «Джокер: Безумие на двоих».

«Гангстер, коп и дьявол»

Режиссер: Ли Вон-тхэ.

Страна: Южная Корея.

Год: 2019.

Жанр: триллер, боевик, криминальный детектив.

Зрелищный боевик из Южной Кореи, в котором есть место и драйвовым экшн-сценам, и черному юмору. Влиятельный мафиози, бесстрашный полицейский и загадочный маньяк пытаются обезвредить друг друга на мрачных улицах провинциального города.

2005 год. В городе Чхонан уже некоторое время орудует жестокий убийца. Полиция не может выйти на след изобретательного киллера, пока в дело не вмешивается Чан Дон-су — крупный мафиози, который чуть не стал очередной жертвой маньяка. Криминальный босс не хочет терять свой авторитет в глазах местных бандитов, поэтому решает отыскать нападавшего и поквитаться с ним. Ненависть к маньяку порождает неожиданный союз — Дон-су объединяется с безбашенным полицейским Чоном Тхэ-соком, который тоже хочет поймать киллера.

«Паразиты»

Режиссер: Пон Джун-хо.

Страна: Южная Корея.

Год: 2019.

Жанр: комедия, триллер, драма.

События кинокартины связаны с жизнью двух семей: бедных Кимов и богатых Паков. Семьи не знали о существовании друг друга до тех пор, пока приятель младшего Кима не порекомендовал его на место репетитора в дом богачей. Обманом молодой человек устраивается на работу, а затем постепенно пристраивает своих домочадцев: родителей и сестру. Семья, которая живет в полуподвальной квартире и привыкла к бедности, начинает наживаться на доверчивых и эгоистичных богачах.

Кинокартина затрагивает острые социальные вопросы: безработицу, социальное неравенство. Однако нельзя сказать, что режиссер однозначно сочувствует Кимам или Пакам — в фильме нет настоящих образов злодеев и жертв, но есть концепция социального паразитизма. Зрителю предстоит самостоятельно ответить на вопрос, какая из семей — настоящие паразиты. В 2020 году кинокартина «Паразиты» получила «Оскар» сразу в четырех номинациях.

Режиссер: Марк Майлод.

Страна: США.

Год: 2022.

Жанр: триллер, комедия.

Развитие сюжета картины происходит на небольшом острове, где находится знаменитый ресторан. Его владелец — легендарный шеф-повар Джулиан Словик — устраивает экспериментальный ужин. Среди гостей — богачи, кинозвезды, ресторанные критики. Словик прекрасно знает не только их вкусовые предпочтения, но и самые сокровенные тайны: меню ужина полно неприятных сюрпризов.

«Меню» — американский триллер с элементами черной комедии. В главных ролях — Рэйф Файнс и Аня Тейлор-Джой. В 2023 году фильм получил две номинации на «Золотой глобус»: лучшему актеру и лучшей актрисе в жанре комедии или мюзикла.