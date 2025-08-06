Критики оценили второй сезон «Уэнсдей»

6 августа состоялась премьера второго сезона сериала «Уэнсдей» — спин-оффа знаменитой «Семейки Аддамс». Шоу вернулось и уже доступно на Netflix спустя три года после выхода первого сезона.

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Тем временем у продолжения уже появились обзоры от критиков. На агрегаторе Rotten Tomatoes шоу рекомендуют к просмотру 78% обозревателей — это примерно на уровне первого сезона. Критики отмечают, что шоу может похвастаться всё теми же мрачными темами и харизматичными персонажами, однако разделение проекта на две части сильно ударило по динамике и вступительные серии служат лишь затравкой для общего сюжета.

Что пишут критики о первой половине второго сезона «Уэнсдей»

«Новая глава "Уэнсдей" не просто приносит удовлетворение. Она заставляет нас жаждать ещё больше проницательного остроумия Уэнсдей и раскрытия ещё более опасных секретов».

«Почти трёхлетняя пауза убила бы менее масштабное шоу, но убийственно приятный второй сезон "Уэнсдей" стоил ожидания».

«Полный остроты и глубины, второй сезон остаётся таким же захватывающим, как и первый».

«Здесь много перспектив, несмотря на разделение сезона, которое вместо того, чтобы улучшить историю, в конечном итоге сдерживает динамику шоу».

«Не такой особенный, как первый сезон, но дело может быть в том, что доступны лишь четыре эпизода. Я не думаю, что разделение второго сезона было хорошим решением для "Уэнсдей"».

Финальные эпизоды второго сезона «Уэнсдей» выйдут 3 сентября.