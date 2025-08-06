Завершены съемки спецэпизода «Карателя» от Marvel

Компания Disney сообщила о завершении съёмок спецэпизода «Карателя». Премьера новых похождений Фрэнка Кастла состоится в 2026 году на стриминговом сервисе Disney+.

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Сюжет часовой серии пока неизвестен. Ранее исполнитель главной роли Джон Бернтал рассказал, что спецэпизод будет не менее жестоким и серьёзным, чем оригинальный сериал про антигероя.

Каратель впервые появился во втором сезоне сериала «Сорвиголова» от Netflix в 2016 году. После этого он получил целых два сезона спин-оффа про Фрэнка Кастла. Недавно Каратель вернулся в шоу «Сорвиголова: Рождённый заново». Кроме того, персонаж появится в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» — по данным СМИ, в картине антигерой сойдётся в схватке не только с самим Пауком, но и с Халком.