HBO продлили сериал «Рыцарь семи королевств» по «Игре престолов»

Инсайдер DanielRPK сообщил, что сериал «Рыцарь семи королевств» продлён на второй и третий сезоны ещё до выхода первого. Премьера приквела «Игры престолов» должна состояться зимой 2026 года на канале HBO.

© Чемпионат.com

По данным инсайдера, в каждом сезоне будет по шесть серий. Всего один эпизод будет длиться около 35 минут. Ранее автор оригинальных книг Джордж Мартин заявлял СМИ, что работа над вторым сезоном уже ведётся. Судя по всему, третий сезон станет финальным, ведь авторы экранизируют как раз три произведения.

«Рыцарь семи королевств» будет основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до «Игры престолов». Актёр Питер Клэффи («Крушение») сыграет Дунка, а Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») — Эгга.