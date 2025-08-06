Крис Хемсворт рассказал о «Тайлере Рейке 3»

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у актёра Криса Хемсворта («Тор: Рагнарёк»). Он рассказал о планах на продолжение серии боевиков «Тайлер Рейк: Операция по спасению».

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По словам артиста, авторы намерены снять третью часть франшизы. Сейчас он и стриминговый сервис Netflix прорабатывают идею для продолжения. При этом Хемсворт не знает, когда триквел будет запущен в производство.

Тайлер Рейк начинает переживать на счёт продолжения. Сейчас мы прорабатываем разные идеи и варианты развития событий, включая третий фильм. Но мы, безусловно, намерены снять ещё один. Пока не знаю точно когда, но да, он обязательно выйдет.

«Тайлер Рейк: Операция по спасению» вышел в 2020 году на стриминговом сервисе Netflix. Картина повествует о бывшем военном, который пытается освободить из плена сына индийского наркобарона. Ленту неоднозначно приняли зрители: на агрегаторе IMDB фильм получил оценку 6,8/10. Вторая часть вышла в 2023 году и была встречена теплее — на 7/10.