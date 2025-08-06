Актер Финн Вулфхард рассказал о съемках финала «Очень странных дел»

Издание Variety взяло интервью у звезды сериала «Очень странные дела» Финна Вулфхарда. Он рассказал о съёмках заключительной серии шоу.

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По словам актёра, после завершения работы над финальным эпизодом он не понимал, насколько это эмоциональный момент. Несмотря на это, он называет окончание съёмок одним из лучших этапов в своей жизни.

Был момент, когда все искренне радовались завершению съёмок финального эпизода «Очень странных дел». Когда я вышел после съёмок, это был один из лучших моментов в моей жизни. Я тогда не осознал, насколько всё было эмоционально. Было много шампанского.

Пятый сезон «Очень странных дел» выйдет в трёх частях: первая — 26 ноября, вторая — 25 декабря, а последний эпизод — 31 декабря. Он станет для всего шоу финальным. Сюжет продолжит рассказывать историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хокинсе карантин.