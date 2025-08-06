Опубликован постер фильма «Вальсируя с Брандо» про Марлона Брандо

Компания Iconic Events Releasing представила постер фильма «Вальсируя с Брандо». Биографическая картина выйдет в прокат 19 сентября.

© Чемпионат.com

Сюжет ленты повествует о жизни легендарного актёра Марлона Брандо. Фильм расскажет о периоде с 1969 по 1974 год, когда артист готовился к съёмкам в «Последнем танго в Париже» и в «Крёстном отце».

© Постер

Самого Брандо воплотит на экране Билли Зейн («Титаник»). В картине также снялись Джон Хидер («Между небом и землёй»), Ричард Дрейфусс («Челюсти») и Элейна Хаффман («Сверхъестественное»). Постановщиком ленты выступил Билл Фишман — клипмейкер, для которого «Вальсируя с Брандо» стал режиссёрским дебютом.