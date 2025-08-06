Световой меч Дарта Вейдера и шлем Саурона выставят на аукцион

Компания Propstore из Великобритании готовится выставить на торги оригинальный реквизит из известных фильмов, в том числе световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» — его стоимость оценивается в миллион долларов. Соответствующая информация указана на сайте фирмы.

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Кроме того, желающие смогут приобрести кнут и ремень Индианы Джонса, шлем Саурона из «Властелина колец», а также устройство для стирания памяти из «Людей в черном». По словам представителей компании, всего с молотка уйдет полторы тысячи уникальных предметов общей стоимостью 10 миллионов долларов.

Реквизит находился в частной коллекции в течение десятилетий и в основном не показывался за пределами самих фильмов. Он выходит на свет и впервые выставляется на аукцион, — передает официальный сайт Propstore.

Телеканал HBO совместно с аукционным домом Heritage организовал торги, на которых было представлено более двух тысяч предметов, использованных в съемках легендарного сериала «Игра престолов».

Легендарную шляпу Индианы Джонса, которую носил актер Харрисон Форд в фильме 1984 года «Индиана Джонс и Храм судьбы», продали на аукционе за 630 тысяч долларов. Головной убор ушел с торгов в Лос-Анджелесе 15 августа.

Платье принцессы Дианы в декабре 2023 года было продано на аукционе Juliens Auctions за рекордные по меркам мира моды 1,14 миллиона долларов. Финальная стоимость лота превысила экспертную оценку в 11 раз.