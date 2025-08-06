Вышел новый трейлер фильма «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу

Компания Vertical представила новый трейлер фильма «Эдем». Триллер официально выйдет в российском прокате 14 августа.

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Лента повествует о людях, которые решили отделиться от общества и переехать на остров. Однако их ход жизни нарушается, когда к коммуне присоединяется новая девушка. Теперь группу ждут заговоры и таинственные убийства.

Главную роль в картине сыграла звезда «Балерины» и «Достать ножи» Ана де Армас. В ленте также снялись Джуд Лоу («Молодой папа»), Ванесса Кирби («Фантастическая четвёрка: Первые шаги»), Сидни Суини («Эйфория») и Даниэль Брюль («Гонка»). Режиссёром выступил Рон Ховард — автор фильмов «Игры разума» и «Нокдаун».

Видео доступно на YouTube-канале Vertical. Права на видео принадлежат Vertical.