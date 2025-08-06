Мультфильм о путешествии кошки «Изумительная Мокси» выйдет в России

Локализованный трейлер анимационного фильма «Изумительная Мокси» (Miss Moxy) представила 5 августа 2025 года кинокомпания «Русский репортаж».

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Главная героиня мультфильма – кошка по имени Мокси. Она умеет играть на пианино, красиво поет и остроумно шутит, красива, но немного высокомерна. Однажды она с хозяевами едет в отпуск на ферму, хозяйка которой фермы Рита решает ее похитить. Теперь, чтобы выбраться из клетки и вернуться домой, Мисс Мокси приходится просить о помощи тех, кого она раньше презирала — сварливую птицу и глупого пса. Их ждет яркое путешествие, полное смеха, неожиданных открытий и больших перемен в маленьком кошачьем сердце.

Режиссерами мультфильма выступили Винсент Баль (обладатель награды Берлинского кинофестиваля за фильм «Стальной человек» и режиссер мультфильма «Леди-кошка») и Вип Верной.

В российский прокат «Изумительная Мокси» выйдет 9 октября.