НТВ снимает третий сезон «Дельфина»

Работу над третьим сезоном остросюжетного детектива «Дельфин» продолжает телеканал НТВ. По сюжету главному герою Андрею Кораблёву предстоит раскрыть неразгаданные тайны родного края и выстоять в противоборстве с преступным гением, хозяйствующим в городе и на побережье. К своим ролям вернутся Сергей Жарков, Дарья Румянцева и Сергей Колос.

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После провала расследования о связях погибшего генерала Крымова в Москве и освобождения бизнесмена Лазарева (Сергей Фатьянов) в Петербурге, Андрей Кораблёв (Сергей Жарков) решает сделать всё возможное, чтобы остановить преступников и наконец узнать, кто скрывается под таинственным именем Chief. Как и раньше, ему будут помогать дельфин Василиса, его друзья Олег Середа (Сергей Колос) и Евгений Акимов (Алесь Сапковский), а также Инна Бережная (Дарья Румянцева) и Павел Бухтовой (Алексей Байдаков). Им вместе придётся раскрыть тайны города и найти статую золотого дельфина, пропавшую после гибели Крымова.

Пока герои разбираются с текущими делами, в Южноморске неожиданно исчезает известная журналистка Марина Харис, которая является автором нескольких громких расследований о преступном мире. Разбираясь в этом деле, Кораблёв выясняет, что последняя работа девушки была связана с отдалённой частью региона – Дельфиньим мысом, где расположен одноимённый санаторий. Андрею придётся выяснить правду и вновь рискнуть своей жизнью в борьбе с криминальным гением, тайно управляющим Южноморском и побережьем.

Дарья Румянцева:

«Моя героиня Инна в новом сезоне станет гораздо мягче и женственнее. Она будет более терпимо относиться к работе и делу жизни своего возлюбленного. На этот раз сценаристы добавили в детективную историю элементы науки, что сделало сюжет более захватывающим. Как всегда, в сериале будут водные сцены, хоть они и самые трудные в реализации. Зрителей ждут трюки, общение с дельфином и подводные съёмки, с которыми нам уже много лет помогают потрясающие каскадёры. Я всегда с трепетом жду такие эпизоды, но они часто осложняются из-за постоянно меняющейся погоды».

Съёмки проходят в Геленджике и Ленинградской области. Сезон будет состоять из 24 серий.