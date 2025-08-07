Как сериал о семейке Аддамс стал новым «Гарри Поттером»

На Netflix вышло долгожданное продолжение «Уэнсдей», хитового сериала Тима Бертона по вселенной семейки Аддамс. Пока в сети доступна лишь первая половина второго сезона, а остальные серии увидят свет в сентябре. «Лента.ру» рассказывает, почему этот проект сравнивают с «Гарри Поттером», что в нем делает Дональд Трамп и почему несмотря на все это новой «Уэнсдей» все же стоит дать шанс.

Страна: США

Оригинальное название: Wednesday

Жанр: фэнтези, комедия, детектив

Шоураннеры: Альфред Гоф, Майлз Миллар

Сколько серий: 16

Длительность одной серии: 60 минут

Когда вышел: 31 октября 2022 года

Где смотреть: стриминговый сервис Netflix

В главных ролях: Дженна Ортега, Исаак Ордонес, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Кристина Ричи, Стив Бушеми, Эмма Майерс, Джой Сандэй, Джорджи Фармер

Еще одни летние каникулы позади — еще один серийный убийца падает жертвой непревзойденной Уэнсдей Аддамс (Дженна Ортега), которая все солнечные деньки потратила на совершенствование своего дара ясновидения и изучение криминалистических докладов. Пора возвращаться в готический интернат Невермор. В школе для детей-изгоев со сверхспособностями, которую Уэнсдей в прошлом году спасла от полнейшего уничтожения, тем временем многое поменялось — новый харизматичный директор Барри Дорт (Стив Бушеми), новые ученики, среди которых теперь и младший брат Пагсли Аддамс (Исаак Ордоньес), новое место у самой Уэнсде. К ее ужасу — на пьедестале всеобщего восхищения.

Но самое главное — новый таинственный маньяк, который угрожает забрать у мрачной девочки ее лучшую (и единственную) подругу, вечно восторженную девушку-оборотня Энид (Эмма Майерс)

Впрочем, и помимо противостояния очередной опасности Уэнсдей найдется, чем заняться в Неверморе: то потребует сближения высокомерная и холодная мать Мортиша (Кэтрин Зета-Джонс), то объявится не менее характерная бабуля (Джоанна Ламли), то похитит рукопись навязчивый сталкер, то на пути встанет целая толпа скаутов-нормисов (так в этой вселенной называют простачков без сверхспособностей). Нужно вдобавок следить за неугомонным младшим братом, который откапывает и пытается приручить настоящего зомби. Словом, начало учебного года у Уэнсдей явно выйдет суматошным, особенно учитывая, что на все про все у героини пока лишь полсезона из четырех часовых серий.

Вышедший в 2021-м первый сезон «Уэнсдей» в считаные дни стал международным хитом Netflix, превратил Ортегу в международную любимицу и вернул моду на все готическое. Заслуга в этом во многом лежала на режиссировавшем львиную долю проекта Бертоне, чей яркий погребальный стиль положительно выделял шоу на фоне многих других мистических тинейджерских драм. Помогло и то, что сериал в изображении школы для колдунов нещадно черпал вдохновение из другого популярного фэнтези — «Гарри Поттера», с которым «Уэнсдей» не перестают сравнивать и по сей день.

Попытки продать «Уэнсдей» как детектив о школе чародейства и волшебства не лишены смысла в свете того, что сериал-ремейк по сказочной вселенной Джоан Роулинг от HBO увидит свет только в следующем году

В целом новая часть «Уэнсдей» — не агрессивная попытка завоевать новую аудиторию, но, скорее, почивание на лаврах. Разбитый надвое сезон этому прямое доказательство, как и обилие сайд-квестов, которые падают на плечи главной героини. Основная сюжетная линия либо двигается совсем неспешно, либо и вовсе не напоминает о своем существовании.

Шоураннеры, к счастью, практически оставили тему противостояния изгоев (учеников Невермора) и нормисов (простых жителей близлежащего городка), которое при всех стараниях Бертона выглядело не как борьба за право «быть другим», но как межклассовое противостояние золотой молодежи и простоватых пролетариев. Впрочем, нововведения порой тоже вызывают замешательство. Не до конца понятным, к примеру, выглядит персонаж в исполнении Бушеми. В его Барри Дорте, который собирается сделать Невермор снова великим (что, как можно догадаться, едва ли кончится добром), занимается переименованием географических объектов и тыкает во все подряд указательными пальцами, сложно увидеть что-то еще, нежели пародию на американского президента Дональда Трампа.

Образ можно было бы считать удачным, если бы «Уэнсдей» действительно пытался донести какой-нибудь идеологический месседж. Однако перед нами подростковое фэнтези, а не политическая сатира

И все же если не возлагать на сериал неоправданных ожиданий, то новая часть «Уэнсдей» порадует тем же, чем радовала в дебютном сезоне — запоминающейся готической эстетикой, замогильным юмором и бесподобной Ортегой. Есть и неожиданные подарки в виде приглашенных звезд (от Хэйли Джоэла Осмента до Тандиве Ньютон) и небольшого бертоновского мультфильма в лучших традициях «Кошмара перед рождеством» и «Трупа невесты».

Netflix уже почти десятилетие остается главным на рынке стриминговых сервисов поставщиком семейного фэнтези — начиная с выхода суперхита «Очень странные дела» братьев Даффер, тонко эксплуатирующего ностальгическую стилистику 1980-х, продолжая «Леденящими душу приключениями Сабрины», ностальгирующими уже по конкретному ситкому из девяностых. То же самое делает и «Уэнсдей», чья вымышленная вселенная имеет более чем полувековую историю.

Но если первый сезон лишь заимствовал из нее знакомые зрителям имена и образы, то сейчас сериал Бертона начинает эту историю переосмыслять. В основе «Семейки Аддамс», как следует из названия, находится семья и ее связи. Что ситком 1960-х, что дальнейшие ремейки рассказывали о родственниках, основными ценностями которых — при всей их кровожадности — оставались искренняя любовь и безграничное уважение друг к другу. Эти семейные мотивы, в первом сезоне напрочь проигнорированные, здесь неспешно возвращаются к жизни — и уже за это «Уэнсдей» определенно стоит дать шанс.

Первая половина второго сезона сериала «Уэнсдей» (Wednesday) доступна на платформе Netflix.