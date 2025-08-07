Фильм «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном вышел в кинотеатрах России

31 июля состоялась мировая премьера фильма «Голый пистолет» — перезапуска классической комедийной трилогии с Лесли Нильсеном. Спустя неделю картина также появилась в большинстве киносетей России, а до некоторых киносетей она доберётся 9-го числа.

По традиции лента добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Комедию демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

Новый «Голый пистолет» рассказывает историю единственного человека на планете, который обладает нужными навыками, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир, — это лейтенант Фрэнк Дребин-младший. Герой выступит сыном Фрэнка Дребина, которого в оригинале сыграл Лесли Нильсен. Главные роли в новинке сыграли Лиам Нисон («Заложница») и Памела Андерсон («Переломный момент»).