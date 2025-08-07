Стала известна дата выхода комедии «Чумовая пятница 2»

8 августа состоится мировая премьера фильма «Чумовая пятница 2» с Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис. Ленту можно посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Disney с рынка страны.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов ленты. Комедия доберётся до России 14 августа — спустя неделю после ранней премьеры в европейских странах. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

В продолжении героиня Лохан становится матерью, которая будет в одиночку воспитывать дочь Харпер. Затем главная героиня решит выйти замуж за британского ресторатора Эрика Дэвиса, у которого тоже окажется дочь – Лили. Две семьи поначалу не смогут найти общий язык, что вновь приведёт к магии с обменом телами.

Режиссёром ленты выступила Ниша Ганатра, работавшая над «Добро пожаловать в Чиппендейлс» и «И просто так».