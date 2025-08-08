Midjourney обвинила Disney в двойной игре

Компания Midjourney ответила на судебный иск Disney и Universal, заявив, что студии не имеют права запрещать обучение искусственного интеллекта на своих работах. ИИ-платформа отвергла обвинения в массовом нарушении авторских прав и настаивает, что обучение ИИ-моделей на защищенных произведениях подпадает под доктрину добросовестного использования. Также компания указала на то, что студии пытаются бороться с тем, чем сами пользуются.

© Kinobugle.ru

В ответе юристов Midjourney говорится, что авторское право «не дает абсолютного контроля» над использованием произведений и должно уступать праву общества на свободный поток идей и информации. По мнению защиты, действия студий нарушают этот баланс, одновременно используя ИИ в собственных целях и пытаясь наказать популярный инструмент, который применяется даже их партнерами.

Midjourney утверждает, что среди подписчиков платформы есть «многие десятки» пользователей с корпоративными адресами Disney и Universal. Кроме того, в заявлении упоминается, что гендиректор Disney Боб Айгер в марте публично поддержал использование ИИ, назвав технологии «незаменимым инструментом для художников».

«Истцы не могут сидеть на двух стульях, извлекая выгоду из стандартных ИИ-практик, а затем обвинять Midjourney в том же самом», — говорится в документе.

Иск против Midjourney был подан 11 июня. Disney и NBCUniversal впервые объединились для масштабного судебного наступления против ИИ-сервиса, обвинив его в создании «бесконечного количества несанкционированных копий» культовых образов — от Дарта Вейдера до Миньонов. В иске подчеркивается, что система Midjourney позволяет получать изображения, визуально почти неотличимые от оригиналов, по простому текстовому запросу.

Отдельный акцент сделан на том, что сервис использовал защищенные произведения для обучения своей модели. По мнению истцов, это не просто нарушение закона, но и угроза будущего — особенно с учетом планов Midjourney по выходу на рынок генеративного видео.

Midjourney, в свою очередь, заявляет, что пользователи обязаны соблюдать условия сервиса, запрещающие нарушение авторских прав. При этом в компании считают, что наличие сходства с известными персонажами еще не является доказательством правонарушения — изображения могут быть созданы в рамках фан-арта, критики, пародии или экспериментов, не преследующих коммерческих целей.