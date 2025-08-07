Вышел тизер нового сезона «Короля Талсы» с 79-летним Сталлоне

В Сети появился свежий мини-трейлер третьего сезона сериала "Король Талсы" (18+).

Шоу вернется в эфир Paramount+ 21 сентября этого года. В центре сюжета противостояние мафиози Дуайта Манфреди (Сильвестр Сталлоне) с неким кланом Дайнмайров.

В новом сезоне появится герой, сыгранный Сэмюэлом Л. Джексоном - Ли Вашингтон. Именно он станет центральным персонажем спин-оффа - "Король НОЛА".

В прошлом году "Король Талсы" стал самым популярным оригинальным сериалом для Paramount. Его смотрели около 21 миллиона человек по всему миру.