Вышел тизер нового сезона "Короля Талсы" с 79-летним Сталлоне
В Сети появился свежий мини-трейлер третьего сезона сериала "Король Талсы" (18+).
Шоу вернется в эфир Paramount+ 21 сентября этого года. В центре сюжета противостояние мафиози Дуайта Манфреди (Сильвестр Сталлоне) с неким кланом Дайнмайров.
В новом сезоне появится герой, сыгранный Сэмюэлом Л. Джексоном - Ли Вашингтон. Именно он станет центральным персонажем спин-оффа - "Король НОЛА".
В прошлом году "Король Талсы" стал самым популярным оригинальным сериалом для Paramount. Его смотрели около 21 миллиона человек по всему миру.