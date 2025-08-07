Обри Плаза сыграет сутенершу в фильме «История Хайди Флейсс»

Обри Плаза («Мегалополис», «Белый лотос») исполнит главную роль в фильме «История Хайди Флейсс» (The Heidi Fleiss Story). Она сыграет печально известную сутенершу Хайди Флейсс, арестованную в начале 1990-х за организацию, как говорят, крупнейшей в мире сети элитных проституток, в которой были замешаны Голливуд, политики и другие влиятельные фигуры.

Как сообщает Variety, этот проект станет режиссёрским дебютом актрисы и сценаристки Леа Рэйчел (создательницы сериала Netflix «Камеры моего сердца»). Сценарий написала Рэйчел Сеннотт («Неудачницы», «Тела, тела, тела») в соавторстве с Рэйчел и Трэвисом Джексоном. Их интерпретация таблоидной сенсации рассказывает о том, как Флейсс до суда скитается по Лос-Анджелесу, пытаясь шантажировать и использовать различные связи, чтобы добиться закрытия дела, с помощью начинающей молодой писательницы по имени Жаклин.

В данный момент активно ведется кастинг, а съёмки начнутся в Лос-Анджелесе в ближайшие месяцы.