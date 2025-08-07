«Нужно больше таких сериалов». Зрители в восторге от второго сезона «Уэнсдей»

6 августа состоялась премьера второго сезона сериала «Уэнсдей» — спин-оффа знаменитой «Семейки Аддамс». Многие зрители уже посмотрели первые четыре серии продолжения и высоко оценили их: на агрегаторе Rotten Tomatoes они получили 86% свежести.

Зрители отмечают, что тем, кому понравился первый сезон, обязательно придётся по нраву продолжение. Посмотревшие хвалят актёрскую игру Дженны Ортеги, которая продолжает убедительно показывать мрачность своего персонажа. Кроме того, высоко оценили костюмы и декорации — пишут, что во втором сезоне они стали ещё лучше и интересней. Ругают сериал за плохие актёрские работы других персонажей и предсказуемую детективную линию.

Что пишут зрители о первых четырёх сериях второго сезона «Уэнсдей»:

Один из лучших сериалов, которые я когда-либо видел в своей жизни — а я смотрела все. Нужно больше таких сериалов и как можно скорее. Второй сезон динамичнее и насыщеннее, чем первый. Второй сезон динамичней и насыщенней, чем первый. Очень понравилось, что добавили больше экранного времени для всей семьи Аддамсов. Дженна Ортега великолепна — она, по сути, вытягивает на себя весь сериал. А вот подбор актёров на роли Мортиши и Гомеса ужасен. Но дворецкий Ларч получился хуже всех. Актёрский состав настолько слаб, что персонаж просто выбрасывается. Мне очень понравился этот сезон, хотя и не так, как первый. Мне не понравилась арка Энид в этом сезоне и её цель, которая совпала с каким-то неизвестным панком. Я бы предпочёл, чтобы она осталась с Уэнсдей. А ещё я ненавижу Паглси — терпеть его не могу в этом сериале. Мне безумно понравились первые четыре серии. Думаю, это был разумный выбор со стороны авторов — глубже раскрыть тёмную сторону, сделав всё более напряжённым и пугающим, чем в первом сезоне.

Первые четыре серии второго сезона «Уэнсдей» уже доступны на стриминговом сервисе Netflix. Финальные эпизоды выйдут 3 сентября.