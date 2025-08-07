Когда начнутся съемки фильма «Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном

Компания Warner Bros. объявила о старте съёмок фильм «Бэтмен 2» режиссёра Мэтта Ривза. К производству картины приступят весной 2026 года.

Подробности о сюжете супергеройской ленты пока неизвестны. Сам постановщик говорил, что история продолжения развернётся спустя несколько недель после финала первой части, а именно ближе к Рождеству. К исполнению главной роли вернётся Роберт Паттинсон («Микки 17»).

«Бэтмен 2» выйдет в кино 1 октября 2027 года. Сценарий к ленте был готов в конце июня. Режиссёр Мэтт Ривз написал его совместно с Маттсоном Томлином. Саму картину дважды откладывали из-за того, что авторы не могли дописать готовую историю. Глава DC Studios Джеймс Ганн прочёл сценарий и остался в восторге от него.