Вышел трейлер «Клуба убийств по четвергам»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Клуб убийств по четвергам». Премьера детективной ленты состоится онлайн 28 августа.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина расскажет о четырёх пожилых людях, которые расследуют убийство местного строителя неподалёку от дома престарелых. Главные роли в фильме исполнили Пирс Броснан («Умри, но не сейчас»), Бен Кингсли («Список Шиндлера»), Хелен Миррен («1923») и Селия Имри («Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»).

Лента основана на одноимённой книге за авторством Ричарда Османа. Режиссёром криминальной картины выступил Крис Коламбус — он известен постановкой фильмов «Один дома» и «Гарри Поттер и философский камень».