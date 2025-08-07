Рецензия на фильм «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном

До российского параллельного проката добралась комедия «Голый пистолет» — перезапуск пародийной франшизы с Лесли Нильсеном. Новая часть рассказывает о сыне лейтенанта Фрэнка Дребина, которого играет Лиам Нисон. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, каким вышло продолжение легендарной трилогии.

Перефразируя первоисточник, шансы на успех нового «Голого пистолета» были 50 на 50, хотя вероятность этого была всего 10%. Однако обошлось.

С выхода последней части великой франшизы с Лесли Нильсеном прошло больше 30 лет, самого артиста не стало в 2010-м, за это время в Голливуде пару раз перевернулись правила игры, а в комедии сменилось несколько поколений. Как ярчайший тайтл 80–90-х, «Голый пистолет» обязан был когда-нибудь заработать на свою голову легасиквел, поскольку поп-культура теперь существует в режиме «никто не забыт, ничто не забыто».

Ну или почти никто: осуществлялась перезагрузка без участия отцов-основателей братьев Цукер (их всегдашний подельник Джим Абрахамс умер в прошлом году) — «зеленый свет» проекту заработал автор «Гриффинов» и «Американского папаши» Сет Макфарлейн, но в конечном счете у руля его сменил Акива Шаффер, выпускник Saturday Night Live и соратник комика Энди Сэндберга.

Главным героем четвертого фильма стал сын персонажа Лесли Нильсена — тоже Фрэнк Дребин, тоже лейтенант и сотрудник того же полицейского отряда Лос-Анджелеса, где по-прежнему служат одни мастера некомпетентности. Играет Дребина-младшего — с подачи Макфарлейна — обладатель тех же инициалов Лиам Нисон, что само по себе гомерически смешно: во-первых, теперь каждый раз нужно на долю секунды задумываться, чтобы не перепутать имена и фамилии (получается не у всех), во-вторых, это изящно повторяет историю фронтмена франшизы.

Лесли Нильсен начал играть в кино еще в 50-е: одной из его первых ролей стала хрестоматийная научно-фантастическая картина «Запретная планета», после чего он многие годы появлялся преимущественно в серьезных образах, сильно отличавшихся от его собственной юморной натуры. С Цукером-Абрахамсом-Цукером артист сошелся только в самом конце 70-х — и лишь тогда наконец сменил амплуа. Так появилась прорывная пародия на фильмы-катастрофы «Аэроплан!», где вместе с Нильсеном сыграли Роберт Стэк, Питер Грейвс и Ллойд Бриджес, тоже прежде не работавшие в комедии. А вслед за ней — сериал «Полицейский отряд!», из которого вскоре выросла кинотрилогия «Голый пистолет».

Так что Лиам Нисон, успевший блеснуть каменным лицом в бесчисленном количестве экшн-триллеров, представлялся идеальным кандидатом для принятия эстафеты. Почти в равной степени гениальным оказался и выбор его экранной (а как выясняется теперь, не только экранной) партнерши: любовным интересом Дребина-старшего выступала сама Присцилла Пресли, младший вздыхает по другой иконе — Памеле Андерсон (в ее карьере недавно начался ренессанс).

Лучшая же новость из всех заключается в том, что новый «Голый пистолет» работает не как равнодушно составленное слайд-шоу из отсылок к старым, а именно что снят по их заветам. И, судя по всему, людьми, которые довольно неплохо представляют, как функционировали оригинальные картины, что за прошедшие годы практически не утратили своего блеска. Неполные полтора часа ленты Шаффера под завязку набиты разрывными абсурдистскими шутками на грани фола — причем способными, кажется, прийтись по душе людям со всех уголков политического компаса (кроме, может быть, участников группы The Black Eyed Peas).

Поэтому ближайшим аналогом ленты тянет назвать новые части «Крика» — великой слэшер-франшизы покойного Уэса Крэйвена, который нырнул в мета до того, как это стало мейнстримом (и косвенно породил пародийный цикл «Очень страшное кино», где можно было наблюдать и Нильсена, дожимающего комедийный образ из «Голого пистолета»). Фильм Шаффера сделан по похожему принципу: формально играя по правилам легасиквелов (здешний сюжет по сути воспроизводит события первой ленты), он ловко прячется от любых потенциальных нападок в домике осознанности и комедийного саморазоблачения.

Осталась, впрочем, одна еще не взятая высота. Если этот «Голый пистолет» сумеет открыть полноценную новую главу в карьере Нисона, ленту действительно можно будет считать полноправной преемницей детища ЦАЦ и Нильсена. До тех же пор ей придется довольствоваться статусом одной из лучших комедий последних лет.