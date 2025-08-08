Режиссер Адабашьян раскритиковал современное кино

Произведения современного кинематографа не отличаются друг от друга. Таким мнением с ТАСС поделился актер и режиссер Александр Адабашьян.

"Сейчас тренд на однотипное кино. Ты держишь в руке пульт, щелкаешь каналы на телевизоре и видишь похожие картинки. Начинаешь смотреть фильм и понимаешь, что будет дальше, какие выбраны герои, как они будут играть. Ты знаешь финал, не досматривая кино", - сказал он.

Адабашьян обратил внимание, что из-за съемок однотипных фильмов актеры также становятся похожими друг на друга.

"Я иногда не различаю, кто там играет. Смотрю, думаю, вроде тот же актер, а оказывается уже другой. Часто вижу их на обложках глянцевых журналов, не знаю, кто они, но если их ставят, значит знаменитые", - шутливо добавил актер.

Адабашьян родился 10 августа 1945 года. Сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах. Среди ролей: дворецкий Бэрримор в фильме "Собака Баскервилей" из цикла "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" по произведению Артура Конан Дойла (1981, Игорь Масленников), Михаил Берлиоз в экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (2005, Владимир Бортко). В качестве режиссера в 1990 г. снял мелодраму "Мадо, до востребования" по роману Симоны Арес "Мадо", в 2002 г. - фильм "Азазель". Является заслуженным художником РСФСР (1983) и заслуженным деятелем искусств РФ (2016).