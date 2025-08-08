Алисия Сильверстоун ищет отца в трейлере сериала «Ирландская кровь»

Локализованный трейлер и дату российской премьеры детективного мини-сериала «Ирландская кровь» (Irish Blood) обнародовал 7 августа 2025 года онлайн-кинотеатр «Амедиатека». Главную роль в нем исполнила Алисия Сильверстоун.

© Постер

Ее героиня, адвокат по бракоразводным делам из Лос-Анджелеса по имени Фиона Шарп, получает пугающее сообщение от своего отца Деклана, с которым она не общалась более 20 лет. Чтобы во всём разобраться, она отправляется на поиски родственника в Ирландию, где ей предстоит столкнуться с семейными тайнами и выяснить, что большинство из рассказов ее матери об отце оказались ложью. На исторической родине она попадет в водоворот криминальных страстей, но желание добиться справедливости и наладить отношения с Декланом будут вести ее вперед.

В сериале также снялись Джульет Амара, Кэл Джон, Венди Крюсон, Рут Кодд, Джейсон О’Мара, Симона Кирби, Генри Гаррет, Барри Джон Кинселла, Дирбла Моллой и другие. Режиссером стала Молли Макглинн («Предсказание», «Благослови этот бардак»).

Мировая премьера состоится 11 августа, российская – 12-го.