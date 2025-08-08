В России снимут фильм про барона Мюнхгаузена

Продюсер фильма «Последний Ронин» Владимир Маслов взялся за работу над новой кинокартиной о легендарном бароне Мюнхгаузене. Релиз намечен не ранее чем через два года, а с производством помогут Zoom Production и Централ Партнершип, пишет сетевое издание Esports.ru.

© Вести Подмосковья

Изначально литературный персонаж был героем уже нескольких экранизаций. Одними из самых удачных считаются британская и немецкая версии. Теперь Мюнхгаузену предстоит летать на ядре, вытаскивать себя за волосы из болота и побеждать турецкую армию в русском варианте. За несколько веков барон стал символом фантазии и гротеска.

Владимир Маслов известен работой над сериалом «Топи» и фильмом «Миллиард». Сценарий для Мюнхгаузена пишет Валерий Колесов, а имена актеров и исполнителей главных ролей пока неизвестны.