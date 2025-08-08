В кинотеатрах рассказали, чего ждут от осенних премьер

Ближайший фильм, от которого кинотеатры ожидают достойных сборов, выйдет на большие экраны лишь в сентябре, сообщила НСН руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская.

© nsn.fm

С 23 октября в российском прокате появится сразу три проекта, на которые рассчитывают кинотеатры, при этом новинка «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд в главной роли является самой спорной среди потенциальных кассовых премьер, рассказала НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская.

Самым кассовым фильмом июля стала комедия «Не одна дома 2», собравшая в прокате 256 миллионов рублей, при этом музыкальный ромком «Плагиатор» не оправдал ожидания индустрии, освоив кассу в 141 миллион рублей. Июль стал самым слабым месяцем 2025 года по количеству успешных кинопремьер. Хажинская отметила, что в августе кинотеатры также не ждут громких фильмов, по ее словам ближайший потенциально успешный проект выйдет в прокат 11 сентября.

«В сентябре мы надеемся на "Дракулу" Люка Бессона. В октябре на датах "Алисы в стране чудес" Юрия Хмельницкого три крупные картины. Параллельно выходит мультфильм "Финник 2", зрительский потенциал у него не меньше, чем у «Алисы». Также потенциально успешный "Горыныч" с Александром Петровым. При этом "Алиса" - кино не для всех: те, кто слышали радиопостановку 1976 года с песнями на стихи и мелодии Владимира Высоцкого, понимают, что это скорее арт-зашквар. Конечно, фильм хорошо разрекламируют, но не уверена, что все готовы смотреть настолько нетрадиционную подачу материала. Мне лично картина очень нравится, я надеюсь, что она будет успешной, но пока есть вопросы», - заявила она.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с «Радиоточкой НСН» тоже отмечал, что «Алиса в стране чудес» скорее будет спорным проектом, поскольку в нем используются стихи Владимира Высоцкого, но переписана музыка. По его словам, подобный ход оттолкнет более старшую аудиторию, а дети могут не воспринять фильм из-за отсутствия песен-хитов.