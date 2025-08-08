В России призвали проверить фильм Алексея Учителя с Данилой Козловским

В России призвали проверить финансирование фильма Алексея Учителя «Шум времени», где снимается актер Данила Козловский. С подобной инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в беседе с «Абзацем».

«Не хотелось бы неожиданно узнать, что отечественные фильмы снимаются на западные средства», — заявил он.

Бородин напомнил, что до этого Козловский сотрудничал с продюсером Александром Роднянским (признан в РФ иностранным агентом), которого в 2024 году приговорили в РФ к 8,5 годам колонии по делу о распространении ложных данных о российской армии.

«Кроме того, у актера много партнеров с токсичной репутацией. Данила Козловский в последние годы катался по странам НАТО, выходил на одну сцену с Чулпан Хаматовой, фотографировался с релокантами», — заявил он.

Накануне стало известно, что Козловский приехал в Санкт-Петербург на съемки фильма Алексея Учителя «Шум времени».

Подробности роли Козловского неизвестны. Картина будет посвящена композитору Дмитрию Шостаковичу. Главную роль в проекте исполнит Олег Савцов. Жену музыканта исполнит Дарья Балабанова. К актерскому составу также присоединились Евгений Цыганов, Никита Кологривый, Полина Цыганова. Цыганову досталась роль Сергея Прокофьева.