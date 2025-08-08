«Материалистка» с Педро Паскалем вышла в онлайн-кинотеатрах России

7 августа состоялась цифровая премьера фильма «Материалистка» в России. Романтическую ленту можно посмотреть в отечественных онлайн-кинотеатрах Okko, Wink, «Иви» и на «Кинопоиске» с русским дубляжом.

© Чемпионат.com

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/01bb9518bfa59068f2eef87e6c6c6eec"/>

Видео доступно во VK-группе Вольга про кино. Права на видео принадлежат «Вольге».

Сюжет картины рассказывает о молодой девушке из Нью-Йорка, которая подбирает одиноким людям вторые половинки. В то же время сама героиня разрывается между своим идеальным мужчиной и своим несовершенным бывшим.

Главные роли в фильме исполнили Педро Паскаль («Одни из нас»), Крис Эванс («Достать ножи») и Дакота Джонсон («Мадам Паутина»). Режиссёром выступила Селин Сон, постановщица «Прошлых жизней».