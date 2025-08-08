В России покажут фэнтези по популярной корейской веб-новелле

4 сентября в российских кинотеатрах выйдет в прокат фэнтези "Всеведущий читатель" (Omniscient Reader: The Prophecy) по мотивам культовой корейской веб-новеллы "Точка зрения всеведущего читателя".

Фильм рассказывает историю молодого человека по имени Ким Док-ча - единственного, кто дочитал публиковавшийся более 10 лет веб-роман о конце света. В день его завершения события книги становятся реальностью - теперь "всеведущий читатель" должен предотвратить апокалипсис и переписать финал.

Главную роль исполнил Ан Хё-соп, звезда дорам "Деловое предложение", "Учитель Ким, доктор Романтик" и голос главного героя хита Netflix "Кей-поп-охотницы на демонов". Роль его союзника исполнил самый популярный корейский актер Ли Мин-хо ("Спроси у звезд", "Наследники"), также в картине задействованы Чхэ Су-бин, Нана и вокалистка группы Blackpink Джису. Режиссер: Ким Бён-у ("Террор в прямом эфире").

Официальное печатное издание "Точки зрения всеведущего читателя" на русском языке готовит издательство "O2 Young adult книги", выход книги в РФ запланирован на ноябрь 2025 года.