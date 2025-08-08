В Петербурге выделят субсидии на съемки 40 фильмов

Кинематографисты получат субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на съемки порядка 40 новых кинокартин на территории города. Как сообщила пресс-служба городской администрации, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении на эти цели 250 млн рублей.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга "О порядках предоставления в 2025 году субсидий организациям кинематографии и внесении изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от 01.04.2025 №177". Документ устанавливает порядок предоставления из городского бюджета субсидий российским кинокомпаниям на производство национальных фильмов на территории Санкт-Петербурга. На эти цели в 2025 году выделено 250 млн рублей. Ожидается, что финансовая поддержка позволит кинокомпаниям создать около 40 новых кинокартин", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, с помощью субсидий на территории Санкт-Петербурга должны быть созданы фильмы с использованием локаций, символик, природных, туристических и архитектурных объектов города. Поддержка будет распространяться на художественные, документальные и анимационные проекты.

Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе. На получение субсидии могут претендовать и некоммерческие, и коммерческие организации кинематографии, допускается возмещение затрат на уже снятые картины.