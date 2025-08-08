Состоялась премьера комедии «Чумовая пятница 2» с Линдси Лохан

8 августа состоялась мировая премьера фильма «Чумовая пятница 2» — продолжения знаменитой комедии с Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис. Проект уже можно посмотреть в кинотеатрах всей планеты, а до России лента неофициально доберётся через неделю.

В продолжении героиня Лохан становится матерью, которая будет в одиночку воспитывать дочь Харпер. Затем главная героиня решит выйти замуж за британского ресторатора Эрика Дэвиса, у которого тоже окажется дочь – Лили. Две семьи поначалу не смогут найти общий язык, что вновь приведёт к магии с обменом телами.

Режиссёром ленты выступила Ниша Ганатра, работавшая над «Добро пожаловать в Чиппендейлс» и «И просто так».

